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Gündem İlyas Salman duruşmaya gelmedi: ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret”
Gündem

İlyas Salman duruşmaya gelmedi: ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret”

Yeniakit Publisher
2024-02-01 17:12:00 -
İlyas Salman duruşmaya gelmedi: ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret"

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İlyas Salman katılmazken, avukatı Uğur Poyraz geldi.

 

“CUMHURBAŞKANINA alenen hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sinema sanatçısı İlyas Salman’ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Dosya, talebi değerlendirmek üzere üst mahkemeye gönderildi.

 Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Salman’ın avukatı Poyraz, hakimin reddini talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Erem Gençer ise eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme, reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi

 

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