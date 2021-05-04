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Aktüel İlteber nedir, ne anlama gelir?
Aktüel

İlteber nedir, ne anlama gelir?

TRT ekranlarının sevilen dizisi olan Uyanış Büyük Selçuklu’da Emir İlteber karakterinin ismi nedeniyle “İlteber” kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Söz konusu dizide her hafta sözü geçen kelimelerin anlamı merak konusu olurken bu haftada “ilteber” kelimesinin anlamı arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, ilteber nedir, ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 01:56:00 -
İlteber nedir, ne anlama gelir?

Her pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ardından birçok kelimenin anlamı merak ediliyor. Söz konusu dizide her hafta sözü geçen kelimelerin anlamı merak konusu olurken bu haftada “ilteber” kelimesinin anlamı arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, İlteber nedir, ne anlama gelir?

İlteber nedir, ne anlama gelir?

İlteber, Türk Kağanlığı ve Hazar Kağanlığı'nın siyasi hiyerarşisinde kendisine vergi toplama ve bunun belirli bir miktarını Türk kağanına ödeme görevi bulunan boy başkanlarına verilen isimdir. Bu terime ilk kez, 680'de Kuzey Kafkasya Hunları'nda rastlanılır.

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