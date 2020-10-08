İLKSEÇ Vakfı’ndan Akit’e ziyaret
İLKSEÇ Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Ulvi Uzunlar, Diriliş Koleji Genel Müdürü Abdurrahman Demir ve beraberindeki heyet, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Haber Merkezi
Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binası önceki gün önemli konuklara ev sahipliği yaptı. İLKSEÇ Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Ulvi Uzunlar, Diriliş Koleji Genel Müdürü Abdurrahman Demir ve beraberindeki heyet, grubumuza nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu yaptı. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı görüşmenin akabinde samimi ev sahipliği için Karahasanoğlu’na teşekkür eden Uzunlar, hoşnut ayrıldıklarını söyledi. Karahasanoğlu da vakfın hoş sürprizinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.