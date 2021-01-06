İLKSAN üyelerine yapılan sosyal yardım ödemeleri ortalama yüzde 20 artırıldı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), eğitim çalışanlarına düzenli yapılan sosyal yardım ödemelerinin artırıldığı belirtildi.

MEB İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, yazılı açıklamasında, sandık tarafından yapılan evlilik, doğum, afet, ölüm, cenaze, şehitlik, maluliyet ve emeklilik yardımı ödemlerinde, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere ortalama yüzde 20 artış yapıldığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başından itibaren evlenme ve doğum yardımı başvurularının e-Devlet üzerinden alındığını kaydeden Yılmaz, diğer yardım ödemelerinde de başvuruların e-Devlet'e taşınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İLKSAN tarafından geçen yıl eğitim çalışanlarına yapılan sosyal yardım miktarının, tüm yıllara oranla en yüksek seviyeye çıktığını aktaran Yılmaz, 25 bin 819 üyeye 295 milyon lira yardım yapıldığını kaydetti. Yılmaz, sandığın Elazığ ve İzmir depremlerinden etkilenen 521 aileye doğrudan nakdi afet yardımı ulaştırdığına işaret etti.

Yapılan artışla bu yıl için emeklik yardımı ortalama 50 bin, ölüm yardımı ortalama 40 bin, maluliyet yardımı ortalama 35 bin lira olarak belirlendi. Şehitlik yardımı 30 bin, cenaze yardımı 2 bin 825, tabii afet yardımı 1700, evlenme yardımı 750, doğum yardımı ise 375 lira olacak.