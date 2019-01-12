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İlkokul öğretmeni, aracında göğsünden vurulmuş olarak bulundu

Adıyaman'daki Cengiz Topel İlkokulu'nda öğretmenlik yapan öğretmen, Beşpınar mesire alanında otomobilinde tabanca ile göğsünden vurularak ölmüş olarak bulundu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:29
İlkokul öğretmeni, aracında göğsünden vurulmuş olarak bulundu

Adıyaman'da, ilkokul öğretmeni Erhan Y. (29), otomobilinde tabanca ile göğsünden vurularak ölmüş olarak bulundu.

Dün gece Beşpınar mesire alanında dolaşan bir grup vatandaş, 27 HH 729 plakalı otomobilde bir kişiyi hareketsiz görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemede göğsünden vurulmuş kişinin Adıyaman'daki Cengiz Topel İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Erhan Y. olduğu belirlendi. Otomobilde tabanca da bulan ekipler, Erhan Y.'nin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırmaya başladı. Erhan Y.'nin cesedi ise incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:29
  1. Adıyaman
  2. İlkokul öğretmeni
  3. aracında göğsünden vurulmuş olarak bulundu
  4. Cengiz Topel İlkokulu
  5. cinayet
  6. korkunç olay
  7. aracında ölü

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