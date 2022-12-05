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Gündem İlker Başbuğ'un yeni işi herkesi şaşırttı! Eski Genelkurmay Başkanı bakın şimdi ne yapıyor
Gündem

İlker Başbuğ'un yeni işi herkesi şaşırttı! Eski Genelkurmay Başkanı bakın şimdi ne yapıyor

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul'da bir üniversitede ders vermeye başladı. Başbuğ, liderliğin konu edildiği derste, tarihte iz bırakan liderlerin kritik özelliklerini öğrencileri ile birlikte inceliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:32:00 -
İlker Başbuğ'un yeni işi herkesi şaşırttı! Eski Genelkurmay Başkanı bakın şimdi ne yapıyor

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bir üniversitede ders vermeye başladı.

Orgeneral İlker Başbuğ'un yanı sıra emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da İstanbul'daki üniversitenin akademik kadrosuna dahil oldu. Başbuğ'un girdiği dersin konusu "Tarihi Liderler Üzerinde Saha Çalışmaları". Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre 14 hafta sürecek olan yandal programı dersinde; Atatürk, İnönü, Roosevelt, Gandhi, Churchill gibi liderlerin hem kişisel özellikleri hem de tarihin kritik dönemlerinde aldıkları kararlar ve eylemleri analiz edilecek.

 

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Yorumlar

Mehmet balcı

Ağlama duvarında nasıl hareket edilir dersimi hain

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

NE GÜZEL TÜRKİYEM HAİNLER YENİ NESİLLER YETİŞTİRECEKLER,,,İNGİLİZ CHURCHLLİ , AMRİKALİ ROOSEFELTİ VE MİLLİ ŞEFİ İSMETİ NASIL ANLATACAK, ACABA ÜMMETÇİYİM MİLLİYETÇİYİM BUNLARIN VERDİĞİ DERS NOTLARINI TEKİBE ALIRLARMI *** YOKSA KOYUN GİBİ BAKARLAR*** İNGİLİZLERİ İSLAMA VE TÜRKLERE YAPTIKLARINI ANLATIRMI,, MİLLİ ŞEFİN TÜRKİYEYE YAPTIĞI ANLAŞMALARLA HALA BUNUN SANCILARINI ANLATILIRMI,,, AMERİKALILARIN YAPTIKLARINI ANLATIRMI,,, SİZLERİ BİR VATANDAŞ OLARAK TAKİP EDECEĞİZ,,
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