İlker Başbuğ'un yeni işi herkesi şaşırttı! Eski Genelkurmay Başkanı bakın şimdi ne yapıyor

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bir üniversitede ders vermeye başladı.

Orgeneral İlker Başbuğ'un yanı sıra emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da İstanbul'daki üniversitenin akademik kadrosuna dahil oldu. Başbuğ'un girdiği dersin konusu "Tarihi Liderler Üzerinde Saha Çalışmaları". Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre 14 hafta sürecek olan yandal programı dersinde; Atatürk, İnönü, Roosevelt, Gandhi, Churchill gibi liderlerin hem kişisel özellikleri hem de tarihin kritik dönemlerinde aldıkları kararlar ve eylemleri analiz edilecek.