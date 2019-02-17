0553 313 94 23

İlker Başbuğ yıllar sonra açıkladı: O saldırının arkasında ABD vardı

Genelkurmay eski Başkanı ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ, 2007 yılında PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen Dağlıca saldırısının arkasında ABD'nin olduğunu açıkladı.

17 Şubat 2019 Pazar 17:42
İlker Başbuğ yıllar sonra açıkladı: O saldırının arkasında ABD vardı

Genelkurmay eski Başkanı ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ, 2007 yılında gerçekleşen, 12 askerin şehit edildiği Dağlıca'daki PKK saldırısının arkasında ABD'nin olduğunu söyledi.

Yeni kitabında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı yürütülen komplolara ve perde arkasına değinen Başbuğ son günlerde çok tartışılan “kozmik oda” meselesi hakkında açıklamalarda bulundu. Başbuğ, görev süresinde kozmik odanın açıldığını ancak hiçbir sızıntının gerçekleşmediğini belirtti. Başbuğ, “Benim görev sürem bittikten sonra, 16 Mart 2013 tarihinde kozmik oda bir kez daha açıldı. Maalesef o zaman bilgiler verildi, belgeler dışarı çıktı. Bu tamamen yasadışı bir işlemdi” diye konuştu.

Başbuğ, "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı asimetrik psikolojik harp uygulandı. Asimetrik psikolojik savaşı yürütenlerin temel amacı, Türk ordusunu dünya orduları arasında özel kılan milli ordu kimliğini, milletin ordusu olma özelliğini, gücünü milletin güveninden ve sevgisinden almasından kaynaklanan niteliğini zedelemekti. Ordu ve millet arasındaki bağı koparmaktı. Ordumuza karşı bu asimetrik psikolojik savaş, öncelikle ve özellikle medya aracılığıyla yürütüldü. Türk Ordusu’nun medyası yok, ama FETÖ’nün kendi medyası vardı. Dahası biz kurum olarak yasalara ve etik değerlere bağlıyken, FETÖ’nün bunlara hiç bağlı kalmadığı biliniyordu" dedi.

"Saldırının arkasında ABD vardı"

Türk ordusuna karşı yürütülen sinsi mücadelenin medya üzerinden yapılan ilk saldırısı hangi olaydı?

21 Ekim 2007 tarihindeki Dağlıca saldırısı, çok önemli bir kırılma noktasıydı. Bu saldırı, PKK terör örgütünün tek başına yaptığı bir eylem değildi. Taktiksel bir eylem de değildi. Stratejik hedefe yönelikti. O saldırının arkasında ABD yönetiminin olduğunu düşünüyorum. Bu saldırıdan yaklaşık bir ay sonra, 15 Kasım 2007’de, orduya karşı yürütülen asimetrik psikolojik harbin propaganda bülteni olan Taraf gazetesi çıkmaya başladı. Dağlıca saldırısından bir hafta önce de, 15 Ekim 2007 tarihinde, David Phillips’in, açılım sürecine ilham kaynağı olan ünlü raporu açıklanmıştı. Taraf, merkez medyayı, ana akım medyayı da çok fazla etkiliyordu. Yaptığı yalan haberler, attığı manşetler, ertesi gün ana akım medyada kullanılıyordu. Dağlıca ve Aktütün saldırılarında, Balyoz kumpasında yaptığı haberleri, bir gün sonra diğer gazetelerde okuyorduk. Taraf gazetesine gelen yazılar, haberler hep emniyet içinde yuvalanmış FETÖ’cüler tarafından servis ediliyordu.

Bu saldırılara karşı siz ne yaptınız?

Asimetrik psikolojik harpte, ilk hamleyi yapan, ilk algıyı yaratan, başarılı olur. O dönemde ciddi ve başarılı basın toplantıları yaptık. Bunlar medyada geniş ölçüde yer aldı. Fakat Dağlıca saldırısı öylesine planlı ve stratejik bir hamleydi ki, bizim çabalarımız umulan etkiyi sağlamadı. Maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri, bunlara gerekli yanıtları vermede istenen düzeyde başarılı olamadı. Şu da var, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, sebebi ne olursa olsun medyada çok sık yer almasından halkımız fazla hoşlanmaz.

Dağlıca saldırısının stratejik hedefi neydi?

Stratejik hedef; Türk ordusunun terörle mücadelede başarılı olamadığına, terörü bitiremediğine, o nedenle geriye kalan tek yolun siyasi çözüm olduğuna halkı inandırmaktı. Nitekim o dönemde kamuoyu büyük bir karamsarlığa kapıldı. Siyasi otorite üzerinde de medya vasıtasıyla baskı kuruldu. Öyle bir siyasi ortam oluştu ki, çok farklı kesimler siyasi çözümü savunur hale geldi. Amaç da kamuoyunu David Phillips’in raporundaki çizgiye getirmek, çözüm sürecine ikna etmekti. Çözüm sürecinin önündeki en büyük engel Türk ordusu olarak görüldüğünden, ordunun, güvenlik politikalarının hazırlanmasındaki etkisini azaltmaktı. Zaten 2009’da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın, “Açılımın altyapısının Dağlıca baskınından sonra yapılan diplomatik çalışmalarla başladığını” söylemesi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “Dağlıca baskınından sonra bir yol ayrımına gelindiğini” açıklaması, stratejik hedefin ne olduğunu ortaya koyuyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:46
  1. Ordu
  2. ABD
  3. Dağlıca
  4. İlker Başbuğ

YORUM YAZ

  • HoyratHoyrat21 dk önce
    Ordu ile milletin bağı askerin islamı inkarıyla başörtülü anaların yemin törenlerine alınmamasıyla inancını yaşayanların fişlenmesiyle kopmuştu zaten...
  • HaticeHatice23 dk önce
    Buda o zamanlar korkudan soyleyemediklerini simdi soyluyor korkaklar o donemlerde bir suru sikinti yasatilan hukumete destek olmadilar simdi kalkmis gunah cikariyor birde asker olmus bu ulkeyi korumak icin gorevlendirilmisler o zamanlar bu ulke kimlerin elindeymis bunlar konustukca allah turk milletini koruyor diye dusunuyorum artik

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bursalılar Başkan Aktaş’a hayır duası etti
  1. Bursalılar Başkan Aktaş’a hayır duası..
  2. Adıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı..
  3. Bozbey: "İznik’te üretimi ve turizmi..
  4. Erdoğan ilk kez açıkladı! İşte yeni..
  5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 ay artı 6..
  7. Baca temizliği yaparken 5’nci kattan..
  8. Kayıp üniversiteli Evin'in cesedi,..
  9. Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 -..
  10. PKK’dan yakalanan 6 kişi adli kontrol..
  11. Erdoğan: "Kurumlarımızın yaptıkları..
  12. Erdoğan: "Bedelli askerlik..
  13. Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Bozgöz..
  14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  15. Bizans döneminden kalan Sulu Mağara,..
  16. Trabzonspor evinde şoka uğradı!
  17. AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı seçim..
  18. Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 -..
  19. Büyükçekmece Kaymakamlığı’ndan..
  20. Başkan Tok’a Kışla’da meşaleli..
  21. Gönül Buluşmaları tam gaz devam ediyor
  22. Erdoğan: "2 yıllık meslek yüksekokulu..
  23. Başkan İsmail Erdem, Trabzonluların..
  24. Türk Kızılayı’ndan ihtiyaç sahibi..
  25. Hurdaya dönen otomobilden burnu bile..
  26. Eğitim-Bir-Sen başkanı yeniden Ali..
  27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Domates,..
  28. Bisikleti düğün arabası yaptılar
  29. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 3 -..
  30. Kilitlenen direksiyon kazaya neden oldu
Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
İşgal için gitmişti hidayete erdi
İşgal için gitmişti hidayete erdi
Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi

Günün Karikatürü

17 Şubat 2019
'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması