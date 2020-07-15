İlk yerli uydu ne zaman uzaya gönderilecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya göndereceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türksat’ın uydu yayıncılığında uluslararası arenada önemli bir aktör olduğunu bildirerek şunları söyledi:

"Şu anda üretim çalışmaları devam eden projeleri arasında yer alan haberleşme uyduları; Türksat 5A’nın 2020’nin son çeyreğinde, Türksat 5B’nin ise 2021’nin ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesini planlıyoruz. İlk yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı ise inşallah 2022’de uzaya göndereceğiz. Türksat 6A’nın üretilmesiyle Türkiye doünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacaktır. Bu uydularımız dev yatırımlar olmasının ötesinde, ülkemizi bölme hevesinde olan tüm hainlerin heveslerinin kursaklarında kaldığının kanıtıdır. Aslında yapılan her bir kilometre yol, inşa edilen her okul, hastane, köprü ya da açılan bir fabrika bu zalimlere milletimizin indirdiği bir tokattır. Canlarını veren şehitlerimizin fedakârlıklarının, çabalarının, emanetlerinin boşa gitmediğinin ispatıdır. Bizler de onlar gibi canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. Canı gönülden inanıyorum ki sizlerle birlikte olduğumuz sürece de onların bize bıraktığı bu emaneti asla yere düşürmeyeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu’nun konuşmasının ardından Türksat şehidi Ali Karslı’nın eşi Nilgün Karslı ve oğulları ile Türksat gazileri Ferhat Derecik, Muhammed Emin Sergili, Bilal Davut Hasetçi ve Halil Ersoy’a hatıra plaketi verdi.