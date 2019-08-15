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İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

Çin ilk yerli uçak gemisi Type 001A'nın 36 savaş uçağı taşıyabilme kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:52
İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

Çin'in ilk yerli üretim uçak gemisi olan Type 001A'nın 36 adet J-15 savaş uçağı taşıma kapasitesine sahip olduğu, böylece Çin'in diğer savaş gemisi olan Liaoning'e kıyasla 12'den fazla ek uçak taşıyabileceği bldirildi. 

Son testleri başarıyla geçmişti

Geçtiğimiz mart ayında, Çin'in ikinci uçak gemisi olan Type 001A'nın envantere kabulünden önceki son deniz denemesine çıktığı, bu testlerde savaş uçaklarının gemiye iniş kalkış testlerinin gerçekleştireceği bildirilmişti.

Teste bir J-15 savaş uçağının elektronik harp ile donatılmış versiyonunun ve bir Z-18 helikopterinin katıldığı söylenmişti.

36 savaş uçağı taşıyabiliyor

Yapımına 2013'te başlanan uçak gemisinin uzunluğu 315 ve genişliği 75 metre, ağırlığı 70 bin ton ve seyir hızı 31 knot.

Geminin 36 adet J-15 savaş uçağını taşıma kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.

Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning ise eski adı 'Varyag' olan Sovyet yapımı platformu, 1998'de Ukrayna'dan alınmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:52
  1. Type 001A
  2. çin
  3. uçak gemisi

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