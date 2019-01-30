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İlk Türk ‘unicorn’unu arıyoruz

İTO’nun yenilikçi iş fikirlerini ticarileştiren girişimcilik merkezi BTM’nin 9 startup şirketi, 2018’de 42,7 milyon lira yatırım aldı. İTO Başkanı Avdagiç, “BTM ile ilk Türk ‘unicorn’unu arıyoruz” dedi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 06:20
İlk Türk ‘unicorn’unu arıyoruz

BTM, faaliyetlerine başladığı 2017 yılı Mayıs ayından bu yana geçen 1,5 yılda 5 bine yakın girişimciden yenilikçi iş fikri başvurusu aldı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) 2018’de yatırımcı karşısına çıkarılan 100’e yakın girişimci içinde 9 startup şirketi, toplam 42,7 milyon lira değerleme ile yatırım almayı başardı. BTM üye girişimleri içinde yatırım alan yenilikçi iş fikirleri arasında; yapay zekadan topraksız tarıma ve sipariş otomasyonuna kadar birçok farklı girişim yer alıyor.

‘En az bir şirket olsun’

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Unicorn ya da Türkçesi ile mitolojik tek boynuzlu at, değeri 1 milyar doları aşan yeni girişim şirketlerini ifade ediyor. Ocak 2019 itibariyle dünyada yeni girişim şirketi yani 311 adet unicorn startup var. BTM ile ilk Türk ‘unicorn’unu arıyoruz. 2019, Türkiye’nin ilk unicorn şirketini çıkaracağı yıl olsun. Kendi Amazon’umuzu, kendi Marvel Studios’umuzu oluşturmalıyız. İlk hedefimiz dünyanın en inovatif 50 şirketi ve en değerli 500 markası arasına en az bir Türk girişimini koymak” dedi.

Fikirler birbiriyle yarıştı

BTM, faaliyetlerine başladığı 2017 yılı Mayıs ayından bu yana geçen 1,5 yılda 5 bine yakın girişimciden yenilikçi iş fikri başvurusu aldı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 06:07
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