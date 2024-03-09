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Yaşam İlk sefer 12 Nisan'da! Kara Elmas Ekspresi ile Filyos limanı aynı karede
Yaşam

İlk sefer 12 Nisan'da! Kara Elmas Ekspresi ile Filyos limanı aynı karede

Yeniakit Publisher
2024-03-09 19:08:00 -
İlk sefer 12 Nisan'da! Kara Elmas Ekspresi ile Filyos limanı aynı karede

12 Nisan tarihinde ilk seferlerine başlayacak olan Kara Elmas Ekspresi dron ile görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan tarihinde ilk seferlerine başlayacak olan Kara Elmas Ekspresi dron ile görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan tarihinde ilk seferlerine başlayacak olan Kara Elmas Ekspresi, Filyos limanında dronla görüntülendi. Kara Elmas Ekspresi ile Filyos limanının aynı karede buluşmanı ise muhteşem görüntüler oluşturdu. Yolcular ise muhteşem bu görüntüyü kayıt altına aldı. Tren turuyla 4 şehir, 5 ilçe, mağaralar, müzeler, ören yerleri, doğal alanlar, kültür varlıkları, endüstriyel ve jeolojik miras unsurları görülebilecek.

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