İlk kez ortaya çıktı! İşte şanlı direnişin görüntüleri

AA'nın ulaştığı 15 Temmuz gecesine ait görüntüler, darbeci askerlerin köprüye geldikleri saat 21.52'den, teslim oldukları saat 06.15'e kadar geçen 8 saat 23 dakikalık sürede yaşananları, tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor.

İlk kez ortaya çıkan görüntülerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının en rütbeli sanıklarından biri olan ve otuz beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 323 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Yarbay Turgay Ödemiş komutasındaki darbeci askerler, 21.52'de köprüye geliyor.

Aynı davada otuz beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Binbaşı Ahmet Taştan da saat 21.56 sıralarında, komutasındaki askerlerle, trafik yoğunluğu nedeniyle askeri araçtan inerek yaya olarak yolu kapatan askerlere katılıyor.

Darbeci askerler, o tarihteki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametini tek yönlü trafiğe kapatıyor.

Darbeci askerlerin trafik akışını durdurması nedeniyle, köprüde uzun araç kuyrukları oluşuyor. O saatlerde henüz ne olduğundan habersiz olan vatandaşlar için belirsiz bir bekleyiş başlıyor.







