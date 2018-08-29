'İlk galibiyeti almak istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig’in 4'üncü haftasında Antalyaspor’a konuk olacak Çaykur Rizespor’da hazırlıklar sürüyor. Takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör İbrahim Üzülmez, Çaykur Rizespor’un mücadele anlamında hiçbir sıkıntısı olmadığını söyledi.

Üzülmez, "Belki geçen hafta oynadığımız Erzurumspor maçında yansıtamadık ama hem Kasımpaşa maçında hem Akhisar maçında ortaya konan futbol bizleri umutlandırdı. Erzurumspor maçının ilk 45 dakikasında beklentimizin çok uzağında bir oyun ortaya koymamıza rağmen genele baktığımızda yüzde 65 topa sahip olan bir takım hüviyetindeydik. İkinci yarıda devamlı arayış içerisinde olan bir takım vardı. Kazanamadığımız için üzgünüz ancak mücadele anlamında bu takımın hiçbir sıkıntısı yok “diye konuştu.

"BOLDRİN’İN TECRÜBELERİNDEN YARARLANACAĞIZ"

Anadolu takımlarının şu anki sıralamaya bakıldığında ne kadar sıkıntılar yaşadığının görüldüğünü ifade eden Üzülmez şunları söyledi: "Biz yeni çıkan bir takım olmamıza ve geçen seneki 6-7 oyuncuyla sahaya çıkmamıza rağmen herkes tarafından zaman zaman takdir edilen bir Çaykur Rizespor var. Bundan sonraki süreçte aynı düşünceyle aynı inançla yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Kayserispor’dan Boldrin’de aramıza katıldı. Onun da tecrübelerinden faydalanmaya çalışacağız. Bu hafta oynayacağımız Antalyaspor maçı bizim için çok kolay olmayacak. Beşiktaş’ı yenen Antalyaspor’a taraftar desteği çok yüksek olacaktır, muhtemelen takımlarına sahip çıkmak için stadı dolduracaktır. Futbolculuk dönemimde bu tür önemli maçları oynamaya alışık bir yapım var. Oyuncuları da bu maça en iyi şekilde hazırlayıp motive ederek ilk galibiyetimizi almak istiyoruz”

"YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEĞİZ"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez futbolda bireysel hataların çok önemli olduğunu vurguladı. Üzülmez, "Elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz, tecrübeyi sahaya yansıtamayınca sonuç alamıyorsunuz. Eleştirilere büyük saygı duyuyorum. Şu unutulmasın ki, bu takım yeni çıkmış bir takım. Bursa, Alanya, Akhisar, Sivas gibi bu ligin gediklisi takımlara bakıldığında arasında çok büyük bir fark yok. İbrahim Üzülmez’in ortaya koyduğu karakter, mücadele takıma yansımış durumda. Oyuncularımızda Antalyaspor deplasmanında kendilerine yakışır bir futbol ortaya koyacaklardır, inşallah ilk galibiyet alarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" diyerek açıklamasını noktaladı.