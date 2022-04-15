İlk defa CHP’yi yazdım ölümden döndüm

Kuşadası Davutlar Mahallesi’ndeki evinin önünde bir grubun saldırısına uğrayan ve öldüresiyle darp edilen Gazeteci Yazar Ergün Poyraz, gazetemize özel açıklamada bulundu. CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde dönen yolsuzlukları ifşa ettiği için saldırıya uğradığını doğrulayan Poyraz, “İlk kez CHP’yi yazdım, şiddet gördüm” ifadelerini kullandı.

CHP’li Başkan tam bir felaket

CHP’li yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte ilçede huzurun kaçtığını kaydeden Poyraz, şunları dile getirdi: “Bu adam Belediye Başkanı olduğu zaman ilk iş olarak, ADD, Mübadiller Derneği, ardından Balıkçılar Kahvesine, sonra da Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneğine saldırdı. Bunları yerlerinden çıkartmak için uğraştı. Bir kısmını çıkardı. Hatta Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneğinin binasını hemen yıktı. Binadaki şehit resimlerini çiğnetti. Dernek Başkanı da bir gün sonra kahrından öldü. Bu adam, tam bir felaket.”

İhale, PKK sempatizanına paslandı

CHP’li Ömer Günel’in seçilmesiyle belediyede soygun döneminin başladığını vurgulayan Poyraz, şunları anlattı: “Bu adam geldiğinden beri Kuşadası’nda bir soygun var. Misal, 1 milyona yapılacak ihaleyi 40 milyona veriyor. Paranın nereye gittiği belli değil. 750 bin tonluk mıcır ihalesi yaptı bir firmayla. O kadar mıcırla, buradan aya 4 şeritli yol yaparsın. Fakat bu ihaleyi verdiği kişi ise bundan 4 sene öncesine kadar bir inşaat şirketinde gece bekçisi. Ondan önce de kapıcılık yapmış. Ömer Günel Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyunca bu kişi de bu şirketi açıyor. Sonra bu şirkete 750 bin tonluk mıcır ihalesi veriyor. Sorduk, bu mıcır nerede? Nerede stokladınız? Nereye koydunuz? Tabii cevap veremediler. Ondan sonra ben araştırmalarıma devam ettim. Bu şirketin sahibinin PKK sempatizanı olduğunu gördüm. Birçok yerde bu söyleniyor. Hakkında PKK sempatizanı olduğuna dair şikayetler var. Sosyal medya hesaplarına baktım. PKK söylemleriyle hareket eden birisi.”

Soru sordum, akşam saldırı oldu

Skandalları sıralayan Poyraz, şöyle devam etti: “Ve, ben ‘Bilgi Edinme Hakkı’ çerçevesinde belediyeye iki kez soru sordum. Birincisini 30 Mayıs’ta verdim, diğerini de saldırıdan bir iki gün önce verdim. Dedim ki; 1, yedi yüz elli bin ton mıcır nerede? 2, Bu mıcırı stoklamak için bin 500 dönümlük araziye sahip olmanız lazım. Bu arazi nerede? 3, Bu mıcır için kompresör dâhil bir sürü araç olması lazım. Bunlar nerede? 4, Gösterdiğiniz kayadan mıcır olmaz. Burada ne yapmayı planlıyorsunuz. İkince defasında ise, ‘Herkes bu adamın PKK’lı olduğunu söylüyor. Twitter’daki hesabını kopyaladım, çıktısını aldım gönderdim. Bunun 20 takipçisi var, bir tanesi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dedim. Bu adama hangi şartlarda ihale verdiniz dedim. İşin garip tarafı bu şahıs hemen hemen bütün ihaleleri belediyeden almış. İçinize nasıl sindiriyorsunuz. Bunun karşılığı ne olacak dedim. Akşam da saldırı oldu.”

Dilekçe firma sahibinin evinde

26 yıldır yazarlık yaptığını söyleyen Poyraz, şunları aktardı: “İşin ilginç tarafı, benim bu verdiğim dilekçeler polis aramasında bu iş yeri sahibinin evinde çıktı. Benim belediyeye verdiğim belgeler, ihaleyi alan şirketin sahibinin evinde ne arıyor? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben, 1996’dan beri kitap yazıyorum. 45 tane kitabım var. Bunların çoğunluğu Tayyip Erdoğan, Süleyman Demirel, Fethullah Gülen ve diğer bazı isimlerle ilgili. İçinde ağır eleştiriler olmasına rağmen ben daha kitaplarımdan dolayı en ufak bir şiddet görmedim. Ama ne zaman ki CHP’li bu adamla ilgili kitaba başladım şiddet gördüm. Aradaki fark bu” itirafında bulundu.

Kılıçdaroğlu başkasına mal etme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya yönelik açıklamasını sorduğumuz Yazar Poyraz, sözlerini şöyle tamamladı: “Kılıçdaroğlu saldırıyı başkasına mal etmeye çalışmışsa bu yapılan yanlış olmuş. Benim olayda azmettiren, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel. Herkes bunu görüyor.”