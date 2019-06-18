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İlk çeyrekte 28.7 milyarlık teşvik belgesi verildi

2019 yılının ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi verildi.

18 Haziran 2019 Salı 11:07
İlk çeyrekte 28.7 milyarlık teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi verildi. Ocak-mart aylarında belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 702 milyon 68 bin 314 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 46 bin 753 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Öte yandan; bu dönemde 108 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:07
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  2. teşvik belgesi

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