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İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

TÜİK, Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna Türkiye ilk çeyrekte yüzde 2,6 daraldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:06
İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisinin birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %2,6 azaldı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,5 daralacağı yönünde gerçekleşmişti. Katılımcılar, ekonomideki daralmanın yüzde 1,7- 4,3 aralığında olacağını tahmin etmişti.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşmişti. Ankette ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 2,3, en düşük yüzde eksi 2 seviyesinde olmuştu.Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyümüştü.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:06
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. büyüme rakamları

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