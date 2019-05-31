İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı TÜİK, Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna Türkiye ilk çeyrekte yüzde 2,6 daraldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisinin birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %2,6 azaldı. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,5 daralacağı yönünde gerçekleşmişti. Katılımcılar, ekonomideki daralmanın yüzde 1,7- 4,3 aralığında olacağını tahmin etmişti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşmişti. Ankette ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 2,3, en düşük yüzde eksi 2 seviyesinde olmuştu.Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyümüştü.

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