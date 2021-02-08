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Yaşam İlk cemre ne zaman düşer?
Yaşam

İlk cemre ne zaman düşer?

İlk cemre düşme tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu. Cemre ne zaman düşer 2021? Bahar müjdeleyicisi cemre ilk nereye düşer? İşte tarihi...

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:26:00 -
İlk cemre ne zaman düşer?

İlk cemre düşmesinin ardından ikinci ve üçüncü cemre düşerek havalar tamamen ısınacak. Böylece bahar ayı resmen gelmiş olacak. Peki, baharın başlangıcı sayılan ilk cemre ne zaman düşecek?

İlk cemre ne zaman düşer?

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.
Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılan cemre bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Cemre ne demek?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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