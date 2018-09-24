İlk adım bugün atılıyor

Mehmet Canıtatlı Son dört gündür döviz kurlarında yaşanan sakin seyirle oluşan temkinli atmosferin bugünden itibaren güvene dayalı dengeleme sürecine girmesi bekleniyor.

YENİDEN YAPILANDIRMA

Bankalar oluşturacakları takvim doğrultusunda firmaların hepsiyle tek tek görüşüp kur dalgalanmalarının tahrip edici etkilerini minimuma indirmek için yeniden yapılandırma süreci başlatacak. Reel sektör ile bankacılık sektörü arasında kredilerin yeniden yapılandırılması finansman kanalının hızla normalleşmesinde büyük rol oynayacak.

FED’İN KARARI YABANCIYA YÖN VERECEK

ABD Merkez Bankası (FED), 26 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek olan toplantısında faizle ilgili yeni bir karara imza atacak. Uluslararası piyasalar 25 baz puanlık faiz artışı beklerken, aksi bir durumda bir dalgalanma yaşanması ihtimali konuşuluyor. Böyle bir durumun Türkiye mali piyasalarında toparlanma çabalarına olumsuz etki yapmaması için tüm tedbirlerin alınması ise dikkat çekiyor. FED’in beklendiği gibi bir karar alması durumunda ABD’nin önde gelen yatırımcıları Jim Rogers ve Mark Mobius’un “Türk varlıkları şu an çok ucuz görünüyor” mesajı doğrultusunda Türkiye’de kazancın kapısı olan enstrümanlara yöneliş başlayabilir.

YENİ BİR SOLUK OLACAK

Yatırım uzmanlarının bu hafta için beklentileri ise Borsa İstanbul endeksinde 95 bin, Dolar-TL kurunda 6.10-6.38 aralığı yönünde. Bu arada YEP’in piyasalarda olumlu karşılanmasının yankıları da devam ediyor. Ekonomistler, mali disiplin odaklı programın gelecek dönem için yeni bir soluk olacağı kanaatinde.