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Aktüel İlk 2 gün ücretsiz! Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu yarın açılıyor
Aktüel

İlk 2 gün ücretsiz! Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu yarın açılıyor

İstanbul’daki trafik sorununu büyük ölçüde çözecek olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun ilk etabı M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı yarın açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:06:00 -
İlk 2 gün ücretsiz! Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu yarın açılıyor

Temeli 2014’te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşuyor. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Mecidiyeköy Mahmutbey hattı, açıldığı ilk iki gün 28-29 Ekim’de ücretsiz hizmet verecek. M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle, Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla; Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla entegre olacak.

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