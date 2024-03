İlim, Kültür Ve Sanat İnsanı Kahraman Emmioğlu’nun ismi Gaziantep Sanat Merkezi’nde yaşayacak

Şehirde adliye ve valilik olarak uzun yıllar kullanılan, cumhuriyet döneminin eserlerinden, kentin hafızasında önemli bir yeri olan eski adliye binasının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek vatandaşın hizmetine sunulan Gaziantep Sanat Merkezi’nin yeni adı Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi oldu.

Fiziksel Engelliler Vakfı ve İlim Yayma Vakfı kurucularından olan ve yönetim kurulu başkanlıkları yapan, TBMM 20’nci Dönem Gaziantep Milletvekili, ilim, kültür ve sanat insanı Kahraman Emmioğlu’nun isminin yaşatılması için düzenlenen programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin ve Derya Bakbak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve Kahraman Emmioğlu’nun damadı Zeynep Abidin Okul, Kahraman Emmioğlu’nun ailesi ile sevenleri katıldı.

ŞAHİN: KAHRAMAN EMMİOĞLU GÖNÜL, VAKIF İNSANI OLDU



Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski adliye binasının Cumhuriyet tarihinde birçok olaya şahitlik ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Gönül adamı, vakıf adamı olmak öyle çok kolay değil. Kahraman abi arı gibi hep başkaları için çalıştı. Gönül, vakıf insanı oldu. Kurucu Aile Bakanlığı yaptığım zaman Fiziksel Engelliler Vakfı’nda beraber çok çalıştık. Bu vakıf onun için çok önemli, özeldi. Bugün varız yarın yokuz. Arkanda ne bıraktığın önemli. Su gibi akan ömürde Kahraman abimiz iyi bir eş, aile, mühendis, planlamacı, vakıf adamı ve günün sonunda iyi bir gönül adamı olmak her babayiğidinde ömrü böyle bereketli geçmez. Bu şehrin manevi mirası, abimiz. Bizim için çok kıymetli olan abimizin vefatı derinden üzmüştü.”



BİR MEKTEPTİR KAHRAMAN EMMİOĞLU’NUN YANINDA ÇALIŞMAK

Konuşmasının devamında Başkan Şahin, Emmioğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığı dönemde başarılı çalışmalara değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 1994’te atılan tohum bugün Gaziantep ile birlikte Türkiye’de Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği oluşturmuştur. Yeni dönemde abimizin planlamacı bakışı Veysel Eroğlu’nu yetiştirmişti. Veysel Eroğlu bizim Düzbağ’da yolumuzu açan en önemli bilim adamıdır. Dolayısıyla bir mekteptir Kahraman Emmioğlu’nun yanında çalışmak. Bir Ali Şahin’i milletvekili olarak yetiştirmiştir. Örnek, lider olmak çok önemli. Cumhurbaşkanımız bizim yetişmemizde baş mimarımız oldu. Kahraman abimizin ona verdiği destekle bugün gönlümüzdeki yeri bambaşkadır.”

GÜL: KAHRAMAN EMMİOĞLU BÜTÜN NESİLLERE NASIL BİR İNSAN OLUNMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA BİR ROL MODEL OLACAK

Bugün yapılan programın çok anlamlı ve önemli olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep’in uzun yıllar adliye ve valilik hizmeti için kullanmış olduğu bu önemli yerde, önemli, güzel bir esere güzel bir insanın ismini veriyoruz. Ben bu düşüncesinden dolayı Başkan Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Esas itibariyle dünyada kalan şey bu. Siyasette vefa olmaz derler ama her şeyin vefalı insanlarda bu duyguyu daha iyi noktaya taşıyan insanlar var. Bugün bunlardan birini görüyoruz. Aslında vefanın, iyi insanların da mutlaka var olduğunu gösteren anlamlı bir eser ve hizmet. Her şeyin bir sonu var. Ama eserler, ortaya konulan faaliyetler, duruş, anlamlı bir varoluş ve mücadele. İşte kalıcı olan bu. Sanayileşme üzerine çok önemli katkıları oldu. Bugün Gaziantep’in sanayi şehri olmasında vizyonunun önemli katkısı vardı. Hakkın yanında duran, bir hayat mücadelesi ortaya koyan Kahraman abiyi tekrar rahmetle anıyoruz. Gaziantep’in en merkezi yerinde her zaman burada bir anısı ve hatırası olacak. Kahraman Emmioğlu bütün nesillere nasıl bir insan olunması gerektiği konusunda bir rol model olacak.”

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN: GAZİ ŞEHRİMİZİN RUHUNU TANIMLAYAN BİNALARDAN BİRİSİNE ONUN İSMİNİ NAKŞETMEK ÇOK KIYMETLİYDİ

Uzun yıllar beraber çalıştığını ve Kahraman Emmioğlu’nun öğrencisi olduğunu aktaran Milletvekili Ali Şahin ise şöyle konuştu:

“Dostlar, hayatta karşılaştığımız insanlar, yollarımızın kesiştiği insanlar aslında geriye dönüp baktığınızda, okuduğunuzda Allah’ın size bir lütfu. Hayatta karşılaştığınız güzel, sizde iz bırakan insanlar bir lütuf. Bu anlamda 54 yıllık hayatımda geriye dönüp baktığımda hayatımda en değerli imzayı Kahraman Emmioğlu olarak okuyorum. Kahraman Emmioğlu’nu birkaç kelime ile ifade etmek gerçekten çok zor. Kahraman abinin birçok özelliği üstünde taşıyan bir isim. Her şeyden önce bir vakıf insanıydı. Kendini insan yetiştirmeye, engellilere, ilme, siyasete vakfetmişti. Kahraman abi herkese çok güvenirdi, güven kapısı herkese açıktı. Her görevinde böyleydi. Kahraman abi bir Allah dostuydu. Kapısı, çalan herkese açıktı. Onun tezgahında dokunmuş olmak benim için çok büyük bir şeref ve onur. Başkan Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Şehrin tam merkezinde, kalbinde uzun yıllar adliye binası olarak vazife icra etmiş, Gazi şehrimizin ruhunu tanımlayan binalardan birisine onun ismini nakşetmek çok kıymetliydi.”

BAKBAK: MİLLETVEKİLİ OLARAK GAZİANTEP’TE İZ BIRAKTI

Milletvekili Derya Bakbak ise programda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Kahraman abimiz bizim için gönlümüzde, ruhumuzda ayrı bir yere sahiptir. Kendi ailemde de her zaman övgü ve sevgiyle her zaman anlatılan bir insandı. Milletvekili olarak Gaziantep’te iz bıraktı. Önemli olan bir iz bırakmaktı. Kendisi yazılarıyla Türkiye’de önemli bir yere sahip. Her zaman sevgiyle anılan bir kişi” diye konuştu.

OKUL: BU ÇALIŞMA BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ BİR OLAY

Aile adına söz alan İBB Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Zeynep Abidin Okul ise şöyle konuştu:

“Kahraman Bey gerçekten bir gönül insanıydı. Böyle tarihi bir mekana Kahraman Bey’in ismini veren Başkan Fatma Şahin ve emeği geçenlere aile adına çok teşekkür ediyorum. Kahraman Bey’e yakışır bir mekan onun adını yaşatacak. Bizler için gurur verici bir olay. Binlerce seveni cenazeden sonra aradı geldi. Herkes ağız birliği yapmışçasına ‘Kahraman Abi çok iyi bir insandı’ dediler. Herkese böyle bir hayat nasip eylesin. Türk siyasi hayatına çok büyük emekleri oldu. Türk sanayisine yaptığı görevlerle çok hizmeti oldu. Vakıf insanıydı. Binlerce gence, engelli çocuğa hizmet verdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımızda Gaziantep’te çok büyük destekleri oldu.”

Kahraman Emmioğlu’nun yeğeni Burhan Çağdaş’ta programda, “Kahraman Emmioğlu, bir gönül adamıydı. Gönüllere, insanların yüreğine dokunmayı bilen bir insandı. Burada ki vekilliği döneminde hep halkla iç içe olarak onların gönüllerine girmeyi kazanmış bir insandı” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Gaziantep Sanat Merkezi yeni adına kavuştu.