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Yaşam İliklerimize kadar donacağız! El Nino’yu fıldır fıldır aratacak! O tarihte kışa hop diye giriyoruz
Yaşam

İliklerimize kadar donacağız! El Nino’yu fıldır fıldır aratacak! O tarihte kışa hop diye giriyoruz

Yeniakit Publisher
2023-07-28 09:30:00 -
İliklerimize kadar donacağız! El Nino’yu fıldır fıldır aratacak! O tarihte kışa hop diye giriyoruz

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye’nin kış mevsimine ne zaman gireceği konusunda bilgi verdi. Aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirirken, uzman isimden kış uyarısı geldi. Afrika sıcakları gidiyor, bol yağışlı ve dondurucu hava geliyor. Tarih veren Ökten, evde geçirilecek gün sayısının da artacağını söyledi… Kışa şimdiden hazırlanın

Hava durumu tahminleriyle dikkat çeken uzman isim Kere. Ökten, sosyal medya hesabından Türkiye’ye kışın geleceği tarihi ve beklentileri paylaştı. El Nino sıcakları ülkeyi kasıp kavururken, Ökten kış için flaş bir duyuru yaptı. Kara kış Ekrem geliyor…

EL NİNO BOL YAĞIŞ BIRAKACAK

Ökten, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Eylül - Ekim - Kasım aylarında Türkiye genelinde normallerden fazla yağış beklendiğini belirtti. Bu durumun El Nino etkisiyle birlikte Sonbahar aylarının genellikle yağışlı geçeceğini gösterdiğini ifade etti. Ökten, özellikle Ekim ayının geçmiş Sonbaharları hatırlatacağını düşündüğünü belirtti.

EVDEN ÇIKAMAYACAĞIZ

Bu bilgilere göre, Türkiye’nin kış mevsimine ne zaman gireceği kesin olarak belirtilmemiş olsa da, yoğun yağışlar beklenmektedir. Bu durum da kış aylarında evde geçirilen gün sayısının artmasına neden olabilir.

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