15 Temmuz 2016’da kendilerine Yurtta Sulh Konseyi ismini veren bir grup darbe girişiminde bulundu. TRT ekranlarında korsan bildirinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları meydanlara davet etti. O gece 251 vatandaşımız şehit oldu. Şahadete ulaşanlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ta yer alıyor.

İlhan Varank kimdir? | İlhan Varank nerede şehit oldu?

Prof. Dr. İlhan Varank 1 Ocak 1971’de Zonguldak’ta dünyaya geldi. Necatibey Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Bursunu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesinde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yapan Varank, daha sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Afyon Kocatepe Üniversitesinde çalışmaya başlayan Prof. Dr. İlhan Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu.

15 Temmuz 2016’da İlhan Varank önce Vatan Caddesi’ne koştu. Orada hainlerin teslim olmasının ardından Varank bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çatışma olduğunu öğrendi ve oraya gitti. Prof. Dr. İlhan Varank Saraçhane’de şehit oldu.