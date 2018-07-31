İlhan Mansız o futbolcunun Beşiktaş'a alınmasını istedi!

Beşiktaş yardımcı antrenörü İlhan Mansız, geçen akşam bir taşla iki kuş vurdu… Bir yandan UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst turda karşılaşmaları neredeyse garanti olan LASK Linz’i Salzburg karşısında izledi. “İşimiz B36 maçlarından daha zor olmayacak” raporunu hazırladı.

Diğer taraftan da uzun süredir Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Munas Dabbur’u izledi. 2 gol atan Fiilistinli oyuncu için İlhan Mansız’ın hazırladığı rapor ise, “keşke alabilsek” oldu.

Kaynak: Fotospor





