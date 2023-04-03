İlham Aliyev ile görüşen Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA mesajı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Bayraktar görüşme sonrası yaptığı açıklamada insansız savaş uçağı KIZILELMA ile ilgili dikkat çeken mesaj verdi.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Aliyev'in misafiri olan Bayraktar görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Paylaşımında Türkiye'nin gururu insansız savaş uçağı KIZILELMA ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Selçuk Bayraktar şunları kaydetti:
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"Kardeş ülke Azerbaycan'daki sıcak misafirperverliklerinden ötürü Saygıdeğer Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum. "Tek Millet İki Devlet"in ortak geleceği KIZILELMA'larımız için çalışmaya devam edeceğiz"