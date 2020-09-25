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Gündem İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!
Gündem

İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

BM Genel Kurulu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği yerlere yasadışı olarak yerleştiğini belirterek “Bu savaş suçudur” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:39:00 -
İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında liderler video konferans yoluyla konuşmaya devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğine dikkat çeken Aliyev, Erivan yönetiminin uluslararası hukuku çiğneyerek bir savaş suçu işlediğini belirtti.

Ermenilerin asıl amacının, Azerbaycan’ı bölgeden tamamen silmek olduğunu ifade eden Aliyev, ortaya konan saldırgan tutumun barış arayışını baltaladığını kaydetti.

İlham Aliyev, “Ermenistan'ın dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğu ve silahlara milyarlarca dolar harcayamayacağı düşünülürse silahların kendisine ücretsiz verildiği sonucuna varabiliriz. Saldırgan bir ülkeye silah tedariki, barış görüşmelerini ciddi şekilde baltalamakta' dedi. Ermenistan'a uluslararası yaptırımlar uygulanmasını gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Ermenistan uluslararası kuralları çiğneyerek işgal ettiği bölgelere yasa dışı yerleşmiştir. Bu savaş suçudur. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında yasa dışı yerleşimlerin hiçbir hukuki etkisi olamaz. Azerbaycan'ın kültürel ve tarihi yapıları işgal edilmiş bölgelerde Ermenistan tarafından imha edilmiştir. Amaç Azerbaycan'ın bölgedeki bütün izlerini silmektir” şeklinde konuştu.

Volkan Bozkır’ın BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilmesine de değinen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Kardeş Türkiye temsilcisinin böylesine prestijli bir konuma seçilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Azerbaycan’ın bu sorumlu ve onurlu işte size destek olmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağına sizi temin etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Huseyin

Ermenistan nasi utandı. Ermenistan utanmadan azeri toprakları bırakıp geri çekildi. Habere bak .....
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