İlginç iddia: O Filistinli muhalifi Mahmut Abbas yönetimi öldürdü!

Mahmud Abbas yönetimine eleştirileriyle bilinen Filistinli aktivist Nizar Banat Abbas, Abbas rejimine bağlı güvenlik güçlerince gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti.

Abbas ve yönetimini eleştiren açıklamalarda bulunan Banat, geçtiğimiz gece yaşadığı Batı Şeria'nın el-Halil şehrinde gözaltına alınmıştı.

Banat'ın yakınlarının ifadesine göre, gözaltına alınma esnasında Banat güvenlik güçlerince ağır bir biçimde darp edildi.

Gözaltı öncesinde herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Nizar Banat'ın karakolda dayak ve işkence sonucu öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Banat'ın cesedine ait olduğu belirtilen ve ağır işkence izlerini ortaya koyan fotoğraflar sosyal medya üzerinden servis edildi.

"Abbas yönetimi Banat'ı tehdit ediyordu"

Mahmud Abbas yönetimi ise Nizar Banat'ın gözaltında kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini iddia etti.

Fakat Banat'ın cesedindeki morlukların ve yara izleri, kendisinin ağır bir şekilde dövüldüğünü, işkenceye uğradığını ortaya koyar nitelikte.

'Adalet için Avukatlar' oluşumundan Muhanned Karaca, Banat'ın Çarşamba günü kendilerini arayıp "Abbas yönetiminin kendisini tehdit ettiğini bildirdiğini" aktardı. Karaca, Abbas yönetiminin kendilerini sosyal medyadan eleştirenlere yönelik baskı ve tutuklama kampanyasına giriştiğini belirtti.

İsrail ile anlaşmalı olarak Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 1994'te Yaser Arafat liderliğinde kurulan Filistin Özerk Yönetimi, 90'lı yıllardan bu yana muhalifi Filistinlilere işkence ile suçlanıyor.

90'lı yıllarda Arafat adına Gazze Şeridi'ni yöneten Muhammed Dahlan'ın da Hamas mensupları başta olmak üzere rejim muhalifi Filistinlilere işkence yaptırdığı ortaya çıkmış, Arafat yönetimi ve Dahlan da bu iddiaları doğrulamak zorunda kalmıştı.