İlginç iddia: Fotoğrafta gördük

NASA’nın çektiği fotoğraftaki kayalık alan, bazı kişilerce kusursuz bir insansı kafaya benzetildi.

Kayanın geniş alınlı bir kişiye benzediği ve göz oyuntusuna sahip olduğu ileri sürüldü. Ayrıca kulağın bulunması gereken yerde de hafif oyuntular olduğu söylenildi.

Independent'in haberine göre; söz konusu iddianın sahibi uzaylılarla ilgili tuhaf iddialarıyla gündeme gelen Scott Waring. Waring, son derece spekülatif keşfini UFO Sightings Daily sitesinde yazdı.

Express'in haberine göre Waring şu iddialarda bulundu:

"Mars’ta bir yüz buldum ama bunun çenesinde bir kapı aralığı bulunuyor. Yüz insan yüzüyle bir miktar benzer fakat burun, tek burun deliğiyle daha küçük ve kulaklar çok daha büyük. Esas fotoğraf Gigapan’la çekilmiş ve Mars’ı olduğu gibi görmek için onu orijinal rengine döndürdüm. NASA sık sık fotoğrafların altına onların yanlış renklere yerleştirildiğini söylüyor. Neden? Hiçbir zaman açıklamıyorlar. Bu insanlara kızıl gezegenin kırmızımsı kahverengi görünümünde olduğu hissini veriyor. Bu yüz 1 metre genişliğinde ve kapı onun dörtte biri kadar."

Ancak Mars’ta uzaylılar olduğunu en ateşli biçimde savunanlar için bile bu sadece Kızıl Gezegen’in yüzeyinde bulunan bir kaya parçası gibi görünüyor.

NASA ise yaptığı açıklamada, “Pareidolia insanların bulutlarda, kaya oluşumlarında ya da alakasız nesnelerde ya da verilerde tanınabilir şekiller gördüğü psikolojik bir durum. Bunun Dünya’da ve uzayda pek çok örneği var” ifadelerini kullanmıştı.