İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyon uyarısı: Sorumlular hakkında işlem yapılacak!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin sosyal medya mecralarında yürütülen algı operasyonlarına karşı sert bir duruş sergiledi. Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye sahasındaki hareketliliğin yakından takip edildiğini belirterek, bu süreci dezenformasyon faaliyetlerine alet edenleri açıkça uyardı.

"SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

Duran, sosyal medyadaki provokatif girişimlerin dikkatle incelendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak, sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması, resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."

İletişim Başkanlığı'nın, özellikle Suriye-Türkiye sınırı ve bölgedeki askeri hareketlilikle ilgili yayılan kirli bilgileri anlık olarak takip ettiği ve yasal süreci başlattığı belirtildi.