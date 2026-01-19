  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Arsenal maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Arsenal maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

İtalyan ekibi Inter'de sakatlığı devam eden milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal maçında forma giyemeyecek.

#1
Foto - Arsenal maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'de sakatlığı süren Hakan Çalhanoğlu, Arsenal maçında forma giyemeyecek.

#2
Foto - Arsenal maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

İtalyan ekibinin teknik direktörü Cristian Chivu, Arsenal maçı öncesi milli futbolcu için yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu henüz hazır değil, Arsenal maçında oynamayacak." dedi.

#3
Foto - Arsenal maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

#4
Foto - Arsenal maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında salı günü sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

