İletişim Başkanlığı paylaştı! Preveze Deniz Zaferi'ne özel klip
İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu 'Bayrak' şiirine de yer verdiği özel bir klip hazırladı.
Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü nedeniyle İletişim Başkanlığı özel bir klip hazırladı.
Preveze Deniz Zaferi'ne özel klip
Sosyal medya hesabından klibi paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya. Ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma. Ecdadımın kanından akar damarlarımda. Can verir can alırız mavi vatan uğruna. Tüm deniz şehit ve gazilerimizin anısına" ifadelerini kullandı.
Klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şair Arif Nihat Asya’nın "Bayrak " şiirini seslendirmesine de yer verildi.
Türk denizciliğinin zirvesi
“Denizlere hâkim olan cihana hâkim olur” sözlerinin sahibi, Türklerin denizler fatihi Barbaros Hayreddin Paşa’nın 1538 yılında Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Daferi, Türk denizciliğinin zirvesidir.