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Siyaset İletişim Başkanlığı: İsrail'in hiçbir değere saygısı yok
Siyaset

İletişim Başkanlığı: İsrail'in hiçbir değere saygısı yok

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı İngilizce bir mesaj ile katil İsrail güçlerinin mazlumlara karşı işlediği insanlık suçunu tüm dünyaya göstermeye çalışan Anadolu Ajansı ve TRT ofislerine saldırılmasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 14:23:00 -
İletişim Başkanlığı: İsrail'in hiçbir değere saygısı yok

 yeniakit.com.tr  Ankara 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı İngilizce bir mesaj ile katil İsrail güçlerinin mazlumlara karşı işlediği insanlık suçunu tüm dünyaya göstermeye çalışan Anadolu Ajansı ve TRT ofislerine saldırılmasını kınadı.

İsrail'in hiçbir değere saygısı yok

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce yayımladığı mesajda, “İsrail, Filistin'de insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor. Dünya’ya İsrail'in işgal politikasını ve terör saldırılarını anlatan medyayı için hedef alıyor. Anadolu Ajansı ve TRT Arabi’nin Gazze’de bulunan ofislerine yapılan hava saldırısı hiçbir değere saygısı olmadığının göstergesidir. İsrail'in devlet terörizmini kınıyoruz. Onu tüm bu suçlardan sorumlu tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

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