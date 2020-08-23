İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Giresun' açıklaması

Giresun’da yaşanan sel felaketinde maddi hasar çok büyük. Özellikle Dereli ilçesinde sel sularının taşıdığı balçık, ağaç ve kaya parçaları ilçenin sİlüetini değiştirmiş durumda.

Sel felaketinde 1’i jandarma 4 kişi hayatını kaybederken kaybolan 11 kişinin de kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin ilk anından itibaren bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Soylu’nun ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye intikal etti.

Son durumla ilgili Bakan Soylu’dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların yaralarının sarılması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

Giresun’da yaşanan sel felaketiyle ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun şunları yazdı;

"Giresun’da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kayıp vatandaşlarımızın bulunması ve yaraların bir an evvel sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir."