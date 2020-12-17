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Aktüel İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü açıklaması:
Aktüel

İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü açıklaması:

"Türkiye'nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:16:18 -
İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü açıklaması:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Altun, Twitter'den yaptığı açıkamada, bugünün demokrasiye, milli iradeye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı uluslararası tezgahlarda haince işlenmiş ve FETÖ tarafından uygulanan 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Bu tarihleri unutturmamanın demokrasi ve bağımsızlığı korumak için en öncelikli görevleri arasında olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler. FETÖ’nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, saldırılarını ve gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacak, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz."

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