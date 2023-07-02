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Gündem İleri zekalılar! nakavt oldu… ‘İlk 500’de yokuz yandık bittik kül olduk’ edebiyatı!
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İleri zekalılar! nakavt oldu… ‘İlk 500’de yokuz yandık bittik kül olduk’ edebiyatı!

Yeniakit Publisher
2023-07-02 10:25:00 -
İleri zekalılar! nakavt oldu… ‘İlk 500’de yokuz yandık bittik kül olduk’ edebiyatı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“İlk 500’de yokuz, yandık bittik kül olduk” edebiyatı!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, kendi ülkesini eğitim sistemi üzerinden lekelemeye kalkan muhalif kesimin rezil oluşunu köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kendi ülkesini kötülemek isteyen hainler olduğu müddetçe, bize de onları ifşa etmek görevi düşüyor..

Sabahtan akşama kadar, “Türk üniversitelerinde eğitim başarısız.

Avrupa’daki üniversitelerle kıyaslanırsa, lise eğitimi seviyesinde üniversite eğitimimiz var” diyenler..
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“Dünya genelinde ilk 100 üniversitede yokuz. İlk 300’de yokuz. İlk 500’de yokuz” diyenler..

Onlarca değişik kuruluşun, bu tür sıralamaları, değişik tarihlerde, değişik listelerle açıkladıklarını bilmiyor olabilirler mi?

Bu listelerin, büyük çoğunluğunun da, milyonlarca lira ile kendilerine sponsor aldıkları üniversitelerin reklamını yapma amacına matufolduğunu, bilmiyor olabilirler mi?

Bastır parayı, en ön sıraya geç..

Yoksa; bu kuruluşun ilk 500 listesinde yer alanlar ile diğer kuruluşun ilk 500 listesinde yer alanlar, neden yarıya yakın farklılık gösteriyor?

Daha iki hafta önce, hemen tüm medya organlarında yer alan bir haber vardı..

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