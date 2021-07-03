Türkiye’de 14 Ocak’ta aşı uygulaması başladı. Son olarak 1 Temmuz itibariyle 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına 3.doz aşı hakkı tanımlandı. Vatandaşlar 2.doz aşının üzerinden üç ay geçtikten sonra 3.doz için randevu alabiliyor. Özellikle iki doz Sinovac olanlar hangi aşıyı tercih etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, 50 yaş üstü Sinovac mı Biontech mi olmalı?

İleri yaşlardakiler hangi aşıyı olmalı? 50 yaş üstü Sinovac mı Biontech mi olmalı?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), 3. doz aşıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İleri yaşlarda hangi aşının tercih edilmesi konusunda yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldıB BioNTech aşısının yan etkileri yaş ilerledikçe azalmakta buna karşın koruyuculuğunda ise önemli bir değişiklik olmamaktadır. Sinovac aşısının koruyuculuğu ileri yaştaki kişilerde azaldığından ileri yaş grubunda ülkemizdeki aşılardan BioNTech aşısının uygulanması önerilir.