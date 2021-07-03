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Sağlık İleri yaşlardakiler hangi aşıyı olmalı? 50 yaş üstü Sinovac mı Biontech mi olmalı?
Sağlık

İleri yaşlardakiler hangi aşıyı olmalı? 50 yaş üstü Sinovac mı Biontech mi olmalı?

Yaşlılara hangi korona aşısı yapılmalı? Ülkemizde 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına 3.doz aşı hakkı tanımlandı. 3.doz aşı olacak ileri yaşlardaki vatandaşlar hangi aşıyı tercih etmenin daha doğru olacağını araştırmaya başladı. Peki, ileri yaşlardakiler ne zaman 3.doz aşı olacak? İleri yaşlardakiler hangi aşılı tercih etmeli?

Yeniakit Publisher
2021-07-03 10:45:00 -
İleri yaşlardakiler hangi aşıyı olmalı? 50 yaş üstü Sinovac mı Biontech mi olmalı?

Türkiye’de 14 Ocak’ta aşı uygulaması başladı. Son olarak 1 Temmuz itibariyle 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına 3.doz aşı hakkı tanımlandı. Vatandaşlar 2.doz aşının üzerinden üç ay geçtikten sonra 3.doz için randevu alabiliyor. Özellikle iki doz Sinovac olanlar hangi aşıyı tercih etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, 50 yaş üstü Sinovac mı Biontech mi olmalı?

İleri yaşlardakiler hangi aşıyı olmalı? 50 yaş üstü Sinovac mı Biontech mi olmalı?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), 3. doz aşıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İleri yaşlarda hangi aşının tercih edilmesi konusunda yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldıB BioNTech aşısının yan etkileri yaş ilerledikçe azalmakta buna karşın koruyuculuğunda ise önemli bir değişiklik olmamaktadır. Sinovac aşısının koruyuculuğu ileri yaştaki kişilerde azaldığından ileri yaş grubunda ülkemizdeki aşılardan BioNTech aşısının uygulanması önerilir. 

Kimler 3.doz aşı olabilir? 3. doz aşı olmak şart mı?
Kimler 3.doz aşı olabilir? 3. doz aşı olmak şart mı?

Sağlık

Kimler 3.doz aşı olabilir? 3. doz aşı olmak şart mı?

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