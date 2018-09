İleri teknoloji ile zirveye yerleşti

14 yıl önce kurulan Mega Metal şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, “Hedefimiz yakın gelecekte, bu alanda dünyanın en büyük 3 firmasından biri olmak” dedi.

“En büyük müşterilerimiz otomotiv firmaları” diyen Turgut, özellikle elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bakır tel ihtiyacı da her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Bugün dünyada hemen hemen her elektrikli aracın içinde Kayseri’de ürettiğimiz bakır teller kullanılıyor. Otomotiv firmalarının dışında birçok önde gelen kurumun tedarikçisi konumundayız. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşmasına bağlı olarak bizim de bu pazardaki payımız her geçen gün artıyor. Diğer yandan Mega Metal’in ürettiği bakır teller robotlarda, uzay teknolojisinde ve tıbbi cihazlarda kullanılıyor. Yüksek teknoloji üretimimiz sayesinde rakiplerle aramızdaki fark her geçen yıl açılıyor”dedi. Turgut, bugüne kadar yaptıkları yatırım büyüklüğünün 100 milyon dolara ulaştığını belirterek, yıl sonu ciro hedeflerinin 1,2 milyar lira olduğunu kaydetti.