Otomotiv
10
Yeniakit Publisher
Hyundai yeni konseptini tanıttı! Gören bir daha bakıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hyundai yeni konseptini tanıttı! Gören bir daha bakıyor!

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, Stuttgart kentinde düzenlenen CMT (Karavan-Motor-Turizm) fuarında yeni STARIA Camper Concept modelini tanıttı.

#1
Foto - Hyundai yeni konseptini tanıttı! Gören bir daha bakıyor!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, artan talebi karşılamak ve kullanıcılara farklı deneyimler yaşatmak için geleceğe yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Hyundai yeni konseptini tanıttı! Gören bir daha bakıyor!

Yenilenen tasarımı, güncellenmiş iç mekanı, iyileştirilmiş sürüş dinamikleri ve gelişmiş teknolojileriyle dikkati çeken yeni STARIA'dan türetilen STARIA Camper Concept, markanın geleceğe yönelik elektrikli konsept çalışması olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Hyundai yeni konseptini tanıttı! Gören bir daha bakıyor!

Premium bir seyahat deneyimi için entegre açılır tavan, güneş enerjisi ve akıllı yaşam çözümleri sunan konseptin, seri üretime geçmesi halinde STARIA Elektrik temel alınarak geliştirilen tamamen elektrikli bir araç olması öngörülüyor. Seyahat sırasında konforu, rahatlamayı ve kullanım kolaylığını artırmak amacıyla tasarlanan STARIA Camper Concept, Hyundai'nin özel amaçlı araç geliştirme konusundaki deneyimini, gerçek kamp ihtiyaçlarına odaklanan bir yaklaşımla bir araya getiriyor.

#4
Foto - Hyundai yeni konseptini tanıttı! Gören bir daha bakıyor!

Tamamen entegre ve elektrikli olarak çalışan açılır tavan, park halindeyken daha aydınlık ve ferah bir yaşam alanı yaratırken, mutfak alanına erişimi de kolaylaştırıyor. STARIA'nın aerodinamik verimliliğini koruyacak şekilde geliştirilen açılır tavan, sürüş sırasında rüzgar gürültüsünü ve sarsıntıyı azaltmaya da yardımcı oluyor. Tavanın geri kalanıyla aynı, gövde rengi yüksek kaliteli malzeme ile tamamlanan sistem, tek bir düğmeye dokunarak zahmetsizce açılıp kapanabiliyor.

#5
Foto - Hyundai yeni konseptini tanıttı! Gören bir daha bakıyor!

- Elektrikli ve bağımsız kamp çözümleri Geleneksel kamp alanlarının ötesinde daha fazla bağımsızlık arayan keşif tutkunları için, uzun süreli konaklamaları destekleyecek şekilde tasarlanan STARIA Camper Concept, açılır tavanın içine entegre edilen 520 W'lık hafif kompozit güneş paneliyle günde ortalama beş saat güneş ışığına dayanarak günlük 2,6 kWh'ye kadar elektrik üretebiliyor.

#6
Foto - Hyundai yeni konseptini tanıttı! Gören bir daha bakıyor!

Söz konusu sistem, 36 litrelik buzdolabı, taşınabilir duş ve kabin sıcaklık kontrol sistemi gibi araç içi donanımları besleyerek sürüş menzilini uzatabilmenin yanı sıra, daha uzun ve kendi kendine yetebilen yolculuklar için off-grid özerkliği destekliyor. STARIA Camper Concept, seyahat veya dinlenme sırasında güvenliği ve genel konforu artırmak amacıyla, kabinin arka bölümünde elektronik olarak ayarlanabilen akıllı cam kullanımını araştırıyor.

#7
Foto - Hyundai yeni konseptini tanıttı! Gören bir daha bakıyor!

Özel bir dokunmatik ekran modülü üzerinden kontrol edilen bu sistem, şeffaflık ve karartma seviyelerinin anında ayarlanmasına olanak tanırken, geleneksel camlara kıyasla daha iyi UV, ısı ve akustik yalıtım sunuyor. Kabin içinde, önde yer alan iki donanımlı kaptan koltuğu 180 derece elektrikli olarak dönebilerek ferah ve lounge benzeri bir sosyal alan oluştururken, arka bölümdeki koltuklar da tek bir düğmeyle tamamen yatırılabiliyor. STARIA Camper Concept'in seri üretim versiyonu, Hyundai'nin IONIQ 5, IONIQ 6 ve IONIQ 9 modellerinde kullanılan ve başarısı kanıtlanan 800 voltluk yüksek voltaj mimarisi aracılığıyla, uygun koşullar altında DC hızlı şarjla yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 20 dakikada şarj edilebiliyor.

#8
Foto - Hyundai yeni konseptini tanıttı! Gören bir daha bakıyor!

Önden çekişli, 160 kW gücündeki elektrikli güç aktarma sistemi, düşük gürültü ve titreşim seviyeleriyle akıcı ve öngörülebilir bir performans sunarak sakin ve rafine bir sürüş deneyimi sağlıyor.

#9
Foto - Hyundai yeni konseptini tanıttı! Gören bir daha bakıyor!

/ kaynak: internethaber

