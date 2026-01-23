Hyundai yeni konseptini tanıttı! Gören bir daha bakıyor!

Özel bir dokunmatik ekran modülü üzerinden kontrol edilen bu sistem, şeffaflık ve karartma seviyelerinin anında ayarlanmasına olanak tanırken, geleneksel camlara kıyasla daha iyi UV, ısı ve akustik yalıtım sunuyor. Kabin içinde, önde yer alan iki donanımlı kaptan koltuğu 180 derece elektrikli olarak dönebilerek ferah ve lounge benzeri bir sosyal alan oluştururken, arka bölümdeki koltuklar da tek bir düğmeyle tamamen yatırılabiliyor. STARIA Camper Concept'in seri üretim versiyonu, Hyundai'nin IONIQ 5, IONIQ 6 ve IONIQ 9 modellerinde kullanılan ve başarısı kanıtlanan 800 voltluk yüksek voltaj mimarisi aracılığıyla, uygun koşullar altında DC hızlı şarjla yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 20 dakikada şarj edilebiliyor.