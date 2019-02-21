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İldiz: “Ligde henüz bir kopma olacağını sanmıyorum”

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Spor Toto 1.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:37
İldiz: “Ligde henüz bir kopma olacağını sanmıyorum”

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Spor Toto 1. Lig’de ‘kopmalar olur mu, olmaz mı’ sorusuna yanıt vererek, “Çok ciddi müsabakalar oynamak zorundayız ama ligde henüz bir kopma olacağını sanmıyorum. İnşallah kopma olursa da biz koparız” dedi.


Yeşil-siyahlı ekip ligin 23. haftasında kendi evinde oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına İldiz, gözetiminde yaptığı teknik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanlarla devam etti. Antrenmanlarda futbolcuların hayli hırslı ve istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Antrenman sonrası kendisini bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan İldiz, Osmanlıspor’un ligin en tecrübeli ekiplerinden birisi olduğunu hatırlattı. İldiz, “Şu anda biz önde gidiyoruz diğer takımlara göre. Küçük de olsa bir puan avantajımız var. Ama tabi bu hiçbir şekilde yeterli değil. Hafta sonu çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Osmanlıspor ligin en tecrübeli takımlarından birisi. Kadroları iyi, geniş bir kadroları var ama bizim de bir kadromuz ve camiamız var. Hafta sonu güzel bir maç olacak diye düşünüyorum ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz” diye konuştu.



“Oynayacak arkadaşlar da gereğini yapacaktır”


Takımdaki sarı kart cezalısı ve ceza sınırında bulunan futbolcular konusuna da değinen İldiz, ceza nedeni ile oynayamayan oyuncuların yerine oynayacak futbolcuların en iyisini ortaya koyacaklarına inandıklarını ifade etti.İldiz, “Daha önce de konuşmuştuk, o kadar kart sınırında olan oyuncumuz olursa mutlaka bir yerde yakalanacaktık. 2-3 tane oyuncumuz daha var. Ben oyuncularıma hep söylüyorum, takımın menfaatine alınacak kartlara tamam ama gereksiz kart görmeyelim. Ama oyuncularımız baskı altında olduğu zaman istenmedik hareketler olabiliyor. Buna yapacak bir şey yok. Bir kadromuz var, oynayacak arkadaşlar da gereğini yapacaktır” dedi.



“İnşallah kopma olursa da biz koparız”


Ligin ilk 4 takımının karşı karşıya geleceğini ve alınacak sonuçlara göre puan farkı anlamında kopmaların yaşanıp yaşanamayacağı sorusuna da yanıt veren İldiz, şunları söyledi:


“Kazanmamız halinde küçük bir avantajımız olabilir. Bu hafta sonu ligin 1., 2., 3. ve 4. takımları oynayacak. Bizleri de takip eden ve alttan gelen bir grup var. Bizim girdiğimiz yoğun fikstüre diğer takımlar da girecek. Kendi maçlarımız bizim için çok önemli bu nedenle (kazanılması halinde) çok küçük bir avantaj elde etmiş oluruz. Çok ciddi müsabakalar oynamak zorundayız ama henüz bir kopma olacağını sanmıyorum. İnşallah kopma olursa da biz koparız. Ama dediğim gibi kazanmamız önemli ve devam ettirmemiz lazım. Gerçekten her maç final olacak bu hafta sonu ki maç da bunlardan birisi.”

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:37
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