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İlçeyi kalkındıran 1 milyon ağaçta "kayısı hasadı"

20 bin nüfuslu Elazığ’ın Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ağaçta üretilen kayısının hasadı başladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:05
İlçeyi kalkındıran 1 milyon ağaçta "kayısı hasadı"

20 bin nüfuslu Elazığ’ın Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ağaçta üretilen kayısının hasadı başladı. Başta ilçe olmak üzere çevre iller dahil bir çok kişiye ekonomik kazanç sağlayan "Baskil Kayısısı" aroması ve kalitesi ile ilk sırada olması nedeniyle hem ülke içinde hem de ihracatta önemli bir yer alıyor.


Elazığ’da yılda ortalama 60 ile 70 bin ton kayısıüretimi gerçekleşiyor. Elazığ’daki bu kayısının yüzde 95’i ise 20 bin nüfuslu Baskil ilçelerindeki bahçelere oluyor. İlçede 100 bin dekar alanda 1 milyona yakın ağaçta üretilen kalitesi ve aroması ile ilk sıralarda yer alan ’Baskil Kayısısı’nda hasatmevsim şartlarına nedeniyle bir hafta gecikmeli başladı. İlçenin ekonomisinde önemli rol oynayan kayısı üreticilerinin hasadıyla beraber çevre illerden de mevsimlik işçiler geldi. Sabah saat 6 gibi mesaiye başlayan işçiler gün boyunca kayısı toplama, taşıma, serme, islimleme ve çekirdek çıkarma işlemiyle uğraşmak Güneş’in altında akşama kadar emek veriyor.


Elazığ denildiğinde akla tarım ve hayvancılık geldiğini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan,“Elazığ’da çok önemli tarımsal ürünler var. Bu tarımsal ürünlerin içerisinde en değerli olan ürünlerimizden bir tanesi de kıvamıyla, lezzetiyle, tadıyla ve aromasıyla her yönüyle öne çıkan Baskil kayısımızdır. Yıllar itibariyle yaklaşık 100 bin dekar alanda 1 milyon adet ağaçtan 60 bin ton civarında taze Baskil kayısısı elde ediyoruz. En son yağanyağış ve doluyla birlikte ufak tefek yerlerde zararlar var. Ama rekolte durumunda yapmış olduğumuz tespitler neticesinde her hangi bir değişiklik yok. Yaklaşık 60 bin ton rekolte ile inşallah ürünümüzü pazara sunmayı bekliyoruz.Son yıllarda bugüne kadar Baskil kayısısı kurutmalık olarak piyasaya sunuluyordu. Ancak lezzetinin ve aromasının tespitiyle ve pazardaki algısıyla beraber özellikle bu yıl, tırlarla taze kayısı olarak yurt dışına ihraç edecek şekilde ürünümüzü gönderiyoruz. Buda üretici için büyük bir avantaj. Kayısı üretiminde Türkiye dünya lideri. Dünyanın yaklaşık yüzde 80 kayısı üretimini Türkiye gerçekleştiriyor. Türkiye’de üretilen kayısının da yüzde 90’nı da Malatya, Mersin ve Elazığ Baskil ilçesinden karşılanıyor. Biz oranlama olarak da Türkiye’de 3’üncü sıradayız. İnşallah yeni bahçe tesisleriyle birlikte ve özellikle yeni çeşitlerinde toprakla buluşturulmasıyla beraber biz bu oranı daha da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.


Kayısı hasadı ile ilgili bilgi veren üreticilerden Nusret Abiç, “Burası Elazığ’a bağlı bir ilçe kaysı üretimi ile geçim sağlanıyor. Bu sene daha az olmasına rağmen daha düşük fiyatlardan alım var. Geçen sene 12-13 liradan başlayan fiyatlar bu sene 7-8 liradan başlıyor. Bir aylık çalışma süresi var. Yapılacak en son ve en zor işlerden biride kayısıdır. Kayısı 7-8işlemden geçiyor" şeklinde konuştu.


Yağışların etkisiyle toprağın suyu aldığını fakat kayısıya da kötü etkisi olduğunu belirten Abiç, “Bu bölgeye dolu vurdu. Dolu da kayısıyı mahvediyor. Vurduğu yerlerde de ıskarta fiyatına gidiyor. Kayısı on lira ise iki veya üç liraya alıyorlar. Yani bunda da köylü çok mağdur durumda kalıyor. Sabah saat 5.30’da kalkıyoruz 6.00’da iş başı yapıyoruz. Sergimiz varsa serilecek kayısıları güneşe seriyoruz. Tarlada da silkeleme işlemini yapıyoruz silkeleme işleminden sonra kasalara dolduruyoruz. Kasalara doldurduktan sonra tekrar traktöre yüklüyoruz. Traktöre yükledikten sonra kükürtlemek için islim damlalarımız var onlara koyuyoruz. Kükürtledikten sonra sergiye seriyoruz. Sergide iki gün bekledikten sonra tekrar topluyoruz. Sonra çekirdeğini çıkarıyoruz. Çekirdeğini çıkarttıktan sonra satışa hazır oluyor” diye konuştu.


Sabah erkenden uyandıklarını ifade eden Hamza Abiç de, islimleri açıp havalandırdıklarını, kuruyanları da toplayıp harmana yığdıklarını aktardı.


Kayısı tarlalarında çalışan mevsimlik işçiler ise sabah erken saatte mesaiye başladıklarını akşam 18.00’e kadar çalıştıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:05
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