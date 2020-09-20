İlber Ortaylı'dan dikkat çeken sözler! 'Türkiye buna aday ülkedir'

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ameliyat sonrası doktorlara teşekkür eden İlber Ortaylı, Türk tıbbının gelişmişliğine vurgu yaptı.

Çok zor dönemden geçtiğini belirten Ortaylı, 1 hafta boyunca kendisini arayan okuyucu ve yakınlarına seslenerek, ‘sevgi ifadeleri beni çok duygulandırdı. Böylesine bir sevgi her faniye nasip olmaz’ dedi.

Türkiye sağlık sisteminden övgüyle bahseden Ortaylı, son dönemlerde vaka sayılarının artmasına sebep olan koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlara uyarı yapan Ortaylı, "Korona tedbirlerine uyup sağlık sistemini yormayın" uyarısında bulundu.

‘Yeni bir asistan ve hemşire neslinin yetiştiğini gördüm’ diyen Ortaylı, ‘Türk tıbbının böyle ilerlediği bir sırada onları birtakım iyi kontrol edilememiş salgınlarla veya gevşek tedbirlerle yormanın alakası yoktur. Çünkü Türkiye sadece kendi halkının değil bütün civardaki milletlerin tıp hizmetinin en iyi şekilde verilmesine ve yükseltilmesine aday bir ülkedir’ dedi.