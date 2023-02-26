İlber Ortaylı yine ortalığı karıştırdı! Devletle ilgili o açıklaması tepki çekti

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde ailelerini kaybetmiş çocuklara ilişkin olarak, “Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve ebeveynsiz kalan çocuklar. Devletin yurtları gibi kuruluşların travmaya uğrayan bu çocukları gerçekten sağlıklı yetiştirebilmesi mümkün değil” iddiasında bulundu.

Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki yazısında, “Nüfusu azalan, doğum oranı düşen Türkiye’de hem fiziki bakımdan hem manevi bakımdan bu çocukların trajik bir öneme sahip olduğu açık. Devletin yurtları gibi kuruluşların travmaya uğrayan bu çocukları gerçekten sağlıklı yetiştirebilmesi mümkün değil. Bunu herkes söylüyor. Gerçek övünülecek varlığımız ise sırada bekleyen 2 bini aşkın koruyucu ailedir. Taleplerine ancak şükranla bakmalıyız. Şüphesiz evlat edinme sürecinde hem makul süreli denetim hem de geçen zamanlarda kurumsal ani denetim mekanizmaları mühimdir. Bunu süratle değerlendirmek zorundayız. Bu konuda tekelci koruma davranışlarımız maalesef sahadan uzak kalmıyor.” ifadesini kullandı.



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