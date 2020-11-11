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Medya İlber Ortaylı 'Mustafa Kemal' konuşulurken uyuya kaldı
Medya

İlber Ortaylı 'Mustafa Kemal' konuşulurken uyuya kaldı

HaberGlobal'de Mustafa Kemal’in konuşulduğu programa Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Celal Şengör'dü. Konu ise ölümünün 82. yıl dönümünde anılan Mustafa Kemal’di. Ortaylı konuşmasını yapmış, sıra Şengör'e gelmişti. Prof. Şengör konuşmasını sürdürürken Ortaylı'nın gözü kapanmaya başladı. Alnını, göz kapaklarını ve hatta burnunu parmakları ile ovarak uyanık kalmaya çalışan Prof. Ortaylı bir süre sonra sızdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:02:00 - 2020-11-11 14:38:37

Dün Mustafa Kemal’in ölümünün 82. Yılıydı. HaberGlobal TV’de Candaş Tolga Işık'ın programında da konu Atatürk'tü. Konukları ise iki ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Celal Şengör'dü. Programda konuşmasını tamamlayan Prof. Ortaylı'dan sonra söz sırası Prof. Şengör'e gelmişti.  Şengör konuşurken Ortaylı'nın gözleri kapanmaya başladı. Ünlü tarihçi Mustafa Kemal konuşulurken gözlerini açık tutamıyordu.

Elini şakağına dayayan Ortaylı, parmakları ile önce alnına, sonra gözkapakları ile burnuna masaj yaparak uyanık kalmaya çalıştı. Ancak bu eylemi gözlerini açık tutmasına yetmedi.

Bu şekilde yaklaşık 1 dakika şekerleme yapan Ortaylı programın devamında yanına getirilen çayın etkisi ile biraz olsun kendine gelebildi.

Ortaylı gibi Celal Şengör'de geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı ile Teke Tek programında uyuyakalmıştı.

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Yorumlar

oflu

o herzaman îyutu simdi kendisi uyuyo
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