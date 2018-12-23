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İlber Ortaylı canlı yayında açıkladı! "Şeyhülislam konsolosu dövdürttü, eline sağlık"

Ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı, TRT'de yayınlanan Payitaht: Abdulhamid dizisine eleştiride bulundu. Dizideki bazı sahnelerin gerçekle alakası olmadığını savunan Ortaylı, sultanın konsolosa tokat attığı sahneyi, "Osmanlı padişahı konsolos falan dövmez, sadece bir şeyhülislamımız bir konsolosu dövdürttü eline sağlık" sözleriyle eleştirdi.

23 Aralık 2018 Pazar 15:35
İlber Ortaylı canlı yayında açıkladı! "Şeyhülislam konsolosu dövdürttü, eline sağlık"

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı,TRT'de yayınlanan Payitaht: Abdülhamid dizisini eleştirdi. 

CNN Türk'te yayınlanan, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında 'Payitaht: Abdülhamid' dizisi ve padişah Abdülhamid hakkında değerlendirmelerde bulunan Ortaylı, Sultan Abdülhamid dönemindeki tarım politikasını, "Onun yaptığı reformlarla, gelişen dışarıya açılan ordusunu besleyen bir tahıl üretimi maalesef aradan yüzyıl geçmeden bizim çok demokratik hükümetlerimiz tarafından yerle yeksan edilmiştir. 10 sene evvel sattığı mahsulatı şimdi alıyor başka yerlerden bu şaşılacak bir şey." sözleriyle ifade etti.

"Suskun bir padişahtı"

"Son derece suskun, tedbirli konuşan, hiç renk vermeyen belki ses tonuyla bile öyle olan bir padişahtı" dediği Abdülhamid'i en iyi canlandıran kişinin Nahit Sırrı Örük olduğunu da sözlerine ekledi.

"Şeyhülislam konsolosu dövdürttü, eline sağlık"

Bugünlerde yayınlanan Abdülhamid dizisi için "Dizi için konuşmayalım gücenirler, böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok" diyen Ortaylı, daha önce de çok konuşulan, sultanın konsolosa tokat attığı sahneyi "Osmanlı padişahı konsolos falan dövmez, sadece bir şeyhülislamımız bir konsolosu dövdürttü eline sağlık" sözleriyle eleştirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:35
  1. Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı
  2. Payitaht: Abdülhamid
  3. Dizi eleştirisi
  4. Tarihi açıklama
  5. şeyhülislam
  6. konsolos
  7. Osmanlı Devleti

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