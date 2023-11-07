İlave vergi 40 milyar dolarlık ithalatı engelledi

Tekstil ve hazırgiyim ithalatında ‘İlave Gümrük Vergileri’nin artırılması sonrasında yaşanan tartışmalarla ilgili olarak tekstil sektörü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Artırılan İGV’ler ile tekstil ve konfeksiyon sektörleri haksız rekabete karşı korunmuş, üreticiler üzerindeki haksız ithalat baskısı azaltılmaya çalışılmıştır. İGV, tekstil sektörü kar etsin diye değil, son dönemde çok hızlı şekilde artan haksız ithalatı engellemek ve sektörün sağladığı istihdamı korumak adına alınan bir önlem." denildi.

Vergiler gerilemişti

Gümrük Birliği sebebiyle Türkiye’deki gümrük vergileri AB ile birebir uyumlu. AB dünyanın en liberal ekonomilerinden bir tanesi, üstelik AB’de tekstil ve hazırgiyim yatırımı yok denecek kadar az. İlave Gümrük Vergileri’nin 2011 yılında getirilme amacı da çok az olan gümrük vergilerine karşı ilave bir tedbir alınmasıydı.

Eğer İGV’ler olmasaydı tekstil ve konfeksiyon ithalatı 2011’den bu yana 40 milyar doları geçerdi. 2011 yılında 600 bin seviyelerinde gerçekleşen tekstil ve konfeksiyon istihdamı 1,2 milyonu aşmazdı. Bu ülke adına yatırım yapıp üreten, istihdam sağlayan ve milyonlarca çalışanın değil, 3-5 ithalatçının kazandığı bir dönem olurdu. Tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde İlave Gümrük Vergileri’ni artırarak üreticimizin, ihracatçımızın, Türkiye’nin istihdamının yanında olan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ve tüm Bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Tekstil sektörünün hazır giyim sektörü ile birlikte 82,4 milyar dolar değerinde üretim gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Dünyanın en büyük beşinci, Avrupa Birliği’nin en büyük ikinci tedarikçisi konumundayız" denildi.