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Otomotiv İlanı gündem olmuştu! O araç bakın kaç paraya satıldı
Otomotiv

İlanı gündem olmuştu! O araç bakın kaç paraya satıldı

Geçtiğimiz günlerde bir online satış sitesinde 20 bin TL'ye satışa konulan hurda halindeki araç 20 bin TL'ye alıcı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 15:10:00 -
İlanı gündem olmuştu! O araç bakın kaç paraya satıldı

Vatandaşlar bayilerde sıfır otomobil bulamadığı için ikinci el araçlara yöneldi. Durum böyle olunca ikinci el piyasasında fiyatlar aldı başını gitti. Geçtiğimiz günlerde bir online ilan ve alışveriş platformunda satışa çıkarılan pert bir araç gündem olmuştu. İlandaki resimlerde araç diye bir şey kalmamış bir hurda parçası topluluğu yer alıyordu. Ancak söz konusu hurda için 42.500 TL fiyat biçilmişti.

İlanı görenler şaştı kaldı

Perte çıkmış 2017 model Clio 4 araç, ilanını görenler büyük şaşkınlık yaşamıştı. İlan açıklamasında aracın plakalı ve ruhsatlı olduğu, muayenesinin yapıldığı, kasko değerinin olduğu belirtilmişti. Ayrıca ilan detayında "araç resimlerde görüldüğü şekilde sel hasarlıdır alıcısına hayırlı olsun" not olarak eklendi. Söz konusu ilan tepkilerin üzerine kısa bir süre sonra yayından kaldırılmıştı.

20 bin TL'ye satıldı

Araç demeye bin şahidin gerektiği hurda topluluğu için yeni bir gelişme yaşandı. Pert araç satıldı ancak istenen fiyata değil. Aracı alan hangi maksatla aldı bilinmiyor ama araç 20 bin TL'ye gitti.

"Baktım çok tepki var, telefonum susmadı ilanı kaldırdım"

Konuyla ilgili aracın satıcısı Erkan Çidan'dan da bir açıklama geldi. Çidan, "Kaç para yapar diye sembolik bir rakam yazdık. Bu arabanın yedek parça dahi olsa motoru 15-20 bin TL civarında. Baktım çok tepki var, telefonum susmadı ilanı kaldırdım. Ama araba 20 bin TL'ye satıldı." ifadelerini kullandı.

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