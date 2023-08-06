İlahiyatçılar Diyanet’i tanıma fırsatı buldu

Öğrenciler 20 gün boyunca müftülük hizmetlerini yakından inceledi. İl Müftülüğü, stajın sona ermesi dolayısıyla öğrenciler için kapanış programı düzenledi. Kapanış programında öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya; “Staj programı vesilesiyle gençlerimizle birlikte çalışma fırsatı bulmaktan ve onları misafir etmekten mutluluk duyduk.” dedi. Staj süresince gençlere rehberlik eden Uzman Vaiz Gönül Taşçı ise öğrencilerle yaptıkları etkinlik ve çalışmalara değinerek gençleri ilerde Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında görmek istediğini söyledi. Öğrenciler adına söz alan ilahiyat fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Edanur Kurt da misafirperverliğinden dolayı görevlilere teşekkür ederek, 20 gün içerisinde din hizmeti başta olmak üzere müftülüğün birçok çalışmasını yakından görme fırsatı yakaladıklarını söyledi.