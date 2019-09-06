İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den Muharrem ayı ve Aşüre günü uyarısı: Oruç tutun ve aşure pişirip dağıtın

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, Muharrem ayı ve Aşure gününe ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“Peygamberimiz Muharrem ayında oruç tutmasını tavsiye etmiştir”

Prof. Dr. Orhan Çeker, Muharrem ayı ve Aşure gününe ilişkin “Malumunuzdur ki Muharrem ayındayız. Hadis-i şerifler Ramazan ayı dışında orucun en faziletli olduğu ayın Muharrem olduğunu beyan eder. Bir adam Peygamber efendimize gelerek Ramazan dışında oruç tutacağı bir ayı sorar. Peygamberimiz (sav) Ramazan dışında bir ay oruç tutulacaksa Muharrem ayında oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Muharrem ayı aynı zamanda saygın yani haram aylardandır.” hatırlatmasında bulundu.

“Yahudiler de Aşure günü oruç tutuyorlardı”

Aşure gününün önemine ilişkin konuşan Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muharrem yeni yılbaşı ayıdır. Hicrî takvim yılı Muharrem ayı ile başlar.

Muharrem ayının onuncu günü aşure (âşûrâ) günüdür. Bugün, öteden beri saygı görmüştür. Mekke müşriklerinden bile bugünde oruç tutanlar vardı. Yahudiler de bugünde oruç tutuyorlardı. Peygamberimiz bugünde oruç tutulmasını istemiş ancak farkındalık olsun diye tek gün değil de gün ilavesiyle iki veya üç gün tutulmasını tavsiye etmiştir.”

“Aşure gününe ilişkin söylenen tarihi olayların büyük çoğunluğu uydurmadır”

Aşure gününe yönelik belirtilen iddialara da değinen Prof. Dr. Orhan Çeker, “Bugün için pek çok tarihî olay söylenir fakat büyük çoğunluğu uydurmadır. Doğru olanları şunlardır: Hz Adem'in tövbesi bugün kabul edilmiştir. Hz Nuh'un gemisi bugün Cûdi dağına oturmuş ve tufan bitmiştir. Hz Musa ve beraberindeki İsrail oğulları bugün yol haline gelen denizden geçmiş ve Firavun ile taraftarları denizde boğulmuştur. Hz İsa bugün doğmuştur. Bir de tarih boyu üzüntü sebebi olan Kerbela olayında Hz Hüseyin efendimiz bugün şehid edilmiştir. Onun öcünü alan Muhtar es-Sekafî'ye minnet borcumuzu takdim ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Müslümanlar Aşure günü neler yapmalı?

9 Eylül Pazartesi gününün Aşure günü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Orhan Çeker, şunları söyledi:

“Müslümanlar bu mübarek gün için neler yapmalı: Bugüne öncesine ve arkasına birer gün ilave ederek iki veya üç gün oruç tutalım. Peygamberimiz bugün ailesi için alışveriş yapıp onlara rahatlık yaşatanlara ALLAH yıl boyu rahatlık yaşatsın diye duası olduğuna göre bugün gıda maddesi olarak ne varsa hepsinden az da olsa satın alalım. İşte tam bu noktada âlimlerimizin çok önemli bir tavsiyesi var: Âşûrâ günü bütün gıda maddelerinden az da olsa satın alın. Sonraki günlerde bu gıda maddeleri daha bitmeden yenisini alın ve âşûrâ günü aldıklarınızın artanı ile karıştırın. Bu bitmeden yenisi ile tekrar tekrar karıştırıp yılı böyle böyle tamamlayın. Böylece tüm yıl bereketlenmiş olur.”

“Çorbayı pişirin ve dağıtın”

İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir de aşure çorbamız var. Kimileri buna bid'at diyebilir. Siz kulak asmayın bu gibi laflara. Çorbayı pişirin ve dağıtın. Müslümanların kardeşlik duygularının artmasına vesile olur. Yeni yılımız, Muharrem ayımız ve âşûrâ günümüz hayır ve bereket dolu olsun. Ümmetin izzeti için dua edelim.”