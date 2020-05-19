İlahiyatçı Aydın Başar'dan Diyanet'e çağrı!

İlahiyatçı Aydın Başar 'Diyanet Kuran Yolu Tefsiri'yle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İlahiyatçılara, akademisyenlere, âlimlere, mollalara, müderrislere bir şey demem, istedikleri tefsiri okuyabilirler. Bilhassa ilim ehline malumat lazımdır, her türlü tefsiri okur. Fakat normal sıradan bir vatandaşın her türlü tefsiri okuması Allah muhafaza ona çok büyük zararlar verebilir." ifadesinde bulunan Başar, Diyanet'e çağrıda bulundu.

İlahiyatçı Aydın Başar şu ifadelerde bulundu:

İlahiyatçılara, akademisyenlere, âlimlere, mollalara, müderrislere bir şey demem, istedikleri tefsiri okuyabilirler. Bilhassa ilim ehline malumat lazımdır, her türlü tefsiri okur. Fakat normal sıradan bir vatandaşın her türlü tefsiri okuması Allah muhafaza ona çok büyük zararlar verebilir.

Bütün iyi niyetimler söylüyorum Diyanet Kuran Yolu tefsirini, akrabalarıma, yakınlarıma dostlarıma tavsiye edemiyorum.

Lütfen bana kızmayın ve beni anlamaya çalışın. Bu sözlerimin iyi niyetle söylenmiş olabileceğine ihtimal verin. Nedenini açıklamama müsaade edin.

Ben emeği küçümseyen bir insan değilim. Ama verilen zararı da sezebilen birisiyim. Diyanet Kur’an Yolu Tefsiri normal sıradan insanlar okursa, bunun ne zararı var?

Şu zararı var: Bu tefsirde özellikle Yahudi ve Hıristiyan kaynakları İncil ve Tevrat’ın bölümlerine sürekli atıf yapılıyor. Bunu okuyan normal bir vatandaş İncil ve Tevrat’a yaklaşıyor ve onları Kur’an ile eş değer bir kitapmış gibi görmeye başlıyor.

Hayır, böyle olmuyor demeyin. Açıyorsunuz bir ayetin tefsirini size tahrif edilmiş ilahi menşeli kitapların açıklamalarını önce veriyor, sonra İslam’ın kaynaklarından bilgiler aktarmaya devam ediyor. Bunu okuyan insanlar Tevrat ile İncil’le içli dışlı oluyor. Buna gerek yok.

İnternet araması yaptığımızda ilk ulaştığımız kaynak bu tefsir ve bu tefsirinde böyle bir yönü var.

Diyanet’e birkaç türlü önerim şudur:

1. Ya bu alıntıları komple çıkartın, en hayırlısı budur.

2. Ya bu tefsiri iki versiyon halinde yapın, halk için olanından bu bölümü çıkartın.

3. Ya da hiçbir şey yapılamıyorsa, Tevrat ve İncil ile ilgili yapılan alıntılar dipnot ile ana metinden ayrılsın altta yer alsın.

Tevrat ve İncil alıntıları birçok yerde var, örnek olması açısından çok sayıda örnekten bir tanesini dikkatlerinize sunuyorum.

https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/131/124-ayet-tefsiri