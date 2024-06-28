İlahiyat Yıldızları Kitap Okuma Yarışması’na başvurular sürüyor

Turan, ilkinde ödüllerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildiği yarışmaya ilginin her yıl katlanarak arttığını belirtti. Yarışmanın bu yıl “Nübüvvet” temasıyla düzenlendiğini, temel gayelerinin dini konuları ele alarak gençlerin zihnindeki soru işaretlerini gidermek olduğunu kaydeden Turan, ağustosta yapılacak sınavın sonuçlarının eylülde açıklanacağını dile getirdi. Ödül törenini ise aralık ayında yapmayı planladıklarını anlatan Turan, “Gençlerin istediği ödülleri vermeye çalışıyoruz. Bu sene teknolojik ürünler olduğu gibi umre ödülümüz var. Şu an 20 bin başvuru var ama tahminimiz 40 bine yakın başvuru almak. Geçen sene de 20 bine yakın bir başvurumuz vardı” diye konuştu. Turan, kapasitesini ve potansiyelini geliştirmeye çalıştıkları yarışmaya katılım için tek şartlarının yaş olduğunu, herhangi bir bölüm veya okul şartının ise aranmadığını bildirdi.