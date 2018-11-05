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İlaçtan kalbe hayır yok!

Uzmanlar tıbbın faydasının artık bir doygunluğa ulaştığını, kalp-damar hastalığına bağlı ölümleri azaltmanın toplum ve kişisel davranışlardaki düzelmelerle mümkün olabileceği görüşünü savunuyorlar.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:08
İlaçtan kalbe hayır yok!


2000-2010 arasında kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm ve felçlerde senelik azalma erkeklerde %3.69 kadınlarda ise %3.98 idi.

2011’den sonra bu azalma erkeklerde %0.23’e kadınlarda %1.17’ye indi.

Bu sonuçlar, kalp-damar hastalıklarından ölümlerde bir durağanlığa erişildiğini gösteriyor.

2011-12 verileri sigara, hipertansiyon ve kolesterol gibi ana risk faktörlerinin kontrol altına alındığını, buna karşılık daha fazla insanın obez ve tip 2 diyabete yakalandıklarını ortaya koyuyor.

1988-1994’de %22.9 olan obezite oranı 2011-12’ de %34.9’ a çıkarken diyabet neredeyse üç misli artarak 1990’da %2.5 iken 2013’de %7.2’ye fırladı.

İnsanlar sağlıklı yaşamanın unsurlarını yerine getirmiyor

Oysa sadece sigarayı bıraksanız bile bir sene sonra kalp krizi riskiniz ciddi şekilde azalır ve nihayetinde hiç içmemişlerin seviyesine erişir.

Düzenli fiziksel egzersiz yapın, haftada 150 dakika ılımlı veya haftada 75 dakika ağır egzersiz yapın veya her ikisini birden uygulayın.

Diyeti de verelim

Egzersiz diş fırçalamak gibi hayatınızın rutini olmalıdır.

Gıdalara odaklanın, besin ögelerine ve kalori hesaplamalarına değil.

Günde dört porsiyon sebze ve meyve, haftada 2-3 porsiyon balık, her gün liften zengin tam tahıllar, haftada bir kutudan az şekerli meşrubat, haftada 4-5 kere kuruyemiş ve tohum, haftada 2 porsiyondan az işlenmiş et. İşte size en güzel diyet..

Harala gürele yemeyin. Sofranızı, tabağınızı yeniden keşfedin. Mutfağınıza girin sağlıklı yiyecekler hazırlamak için kendinize zaman ayırın.

Bütün mesele akıllıca beslenmek ve akıllıca yaşamaktan geçiyor.

İpin ucunu bırakma

Uzmanlar kalp ve damar hastalıklarından korunmak için ilaç kullanmaktan ziyade 7 tavsiyede bulunuyor.

Sigara içmemelisiniz..

Vücut kitle endeksiniz 25’in altında olmalı

Fiziksel olarak aktif olmalı. En azından düzenli yürüyüşler yapmalısınız.

Günlük diyet programınızı aksatmadan uygulamalısınız.

Kolesterol seviyesiniz tedavisiz 200 mg'ın altında olmalı.

Tansiyon tedavisiz 120 mm Hg’dan düşük olmalı
Kan şekeriniz 100 mg’ın altında olmalı..

Uzmanlar, bu yedi sağlıklı uygulama, yerine getirilmesi halinde kalp sağlıklarında %20 iyileşme olacağını ve kalp krizi ve felçlerden ölümlerin de %20 azalacağını umut ediyor.

İpin ucunu bırakma

Oysa insanların çoğunun kalp sağlığına sahip olarak dünyaya geldikleri halde erişkinlerin yarısından azının bu yedi davranıştan beş veya fazlasını sürdürebildikleri görülüyor. Yaşlandıkça durum daha kötüye gidiyor ve 60 yaşından sonra iyice azalıyor maalesef..

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:08
  1. kalp sağlığı
  2. kalp ve damar sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler

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